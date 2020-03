Xbox Series X : toutes les caractéristiques de la console dévoilées, de nouvelles images partagées

Nul besoin d'attendre des lustres pour en savoir plus sur la nouvelle console de Microsoft, la Xbox Series X. La firme américaine partage du très, très lourd et exhibe sa nouvelle plateforme sous toutes les coutures au travers de quelques images appétissantes ; voir dans notre galerie en page deux de cet article. En outre, le géant communique sur les caractéristiques de la belle, elle a de quoi faire rêver...

Avant toute chose, trois mots sont à retenir : « puissance, vitesse et compatibilité ». Le constructeur veut proposer aux consommateurs une machine de guerre pour leur exploser leurs rétines. L'objectif ? Faire tourner (au moins) des jeux en 4k en 60 fps, et plus si possible. Avoir de beaux pixels, c'est bien, mais avoir du contenu, c'est mieux. Ainsi, Microsoft veut apporter des expériences amusantes et prenantes. Jason Ronald, Director of Product Management pour la Xbox Series X, et Sébastien Nussbaum, Corporate Vice President & Senior Fellow, Semi-Custom Products and Technologies chez AMD, ont stipulé :

Xbox One S

229,99 € sur Amazon* * Prix initial de vente : 229,99€. Bien que la Xbox Series X impressionnera par son processeur graphique et continuera à montrer des avancées significatives comme le Ray-Tracing, nous ne pensons pas que les graphismes ou la résolution suffiront à définir ce que sera la nouvelle génération. Pour les développeurs, la console est devenue un terrain de jeu en ce qui concerne les innovations techniques. Pour la Xbox Series X, nous avons réussi le plus grand saut entre deux générations en termes de système sur une puce et nous pouvons en dire autant de l’interface de programmation applicative. C’est un honneur de pouvoir continuer à compter sur la confiance de Microsoft. La Xbox Series X sera le fer de lance de l’innovation technique de cette génération et cette innovation restera à la pointe, grâce à l’écosystème DirectX.

Parlons peu, parlons bien, voici donc les caractéristiques de la Xbox Series X :

CPU 8 cœurs cadencés à 3,8 GHz (3,66 GHz sans technologie SMT) CPU Custom Zen 2 GPU 12 TFLOPS, 52 CUs @ 1,825 GHz Custom RDNA 2 GPU Taille du Die 360,45 mm² Processeur 7 nm enhanced Mémoire vive 16 Go GDDR6 w/ 320 mb bus Bande passante de la mémoire 10 Go à 560 Go/s, 6 Go à 336 Go/s Stockage interne 1 To Custom NVME SSD Opérations d’entrée et de sortie par seconde 2,4 Go/s (Direct), 4,8 Go/s (compressé, avec décompression du hardware) Stockage supplémentaire Carte de 1 To (correspondant parfaitement au stockage interne) Stockage externe Compatibilité avec les disques durs externes en USB 3.2 Lecteur optique 4K UHD compatible Blu-ray Performance visée 4K à 60 images par seconde, potentiellement jusqu’à 120 fps

Il ne manque plus que deux choses à savoir : le prix et une date de sortie... Patience, patience.