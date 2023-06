Summer Game Fest Live 2023 : Xbox Series X édition spéciale Porsche, Fae Farm sur PC, teaser de Twisted Metal... toutes les autres annonces de l'évènement

Nous retiendrons forcément de ce Summer Game Fest Live 2023 l'officialisation de la date de sortie de Marvel's Spider-Man 2, la révélation d'un trailer de Final Fantasy VII Rebirth ou encore la première bande-annonce de Sand Land. Mais il y a aussi eu pas mal d'autres annonces plus mineures, que nous compilons ici si vous en voulez un aperçu rapide.

Le FPS magique Immortals of Aveum, dont la date de sortie est calée au 20 juillet, a eu droit à une nouvelle bande-annonce de gameplay dans laquelle nous découvrons l'assaut d'un Colossal, un automate géant abritant des forces du méchant Sandrakk.

Fae Farm, le jeu de simulation de ferme jouable de 1 à 4 joueurs dévoilé l'année dernière sur Switch, a aussi été confirmé sur PC, et sa date de sortie est maintenant calée au 8 septembre sur les deux plateformes.

Évadez-vous dans Fae Farm et créez votre propre foyer confortable dans le monde enchanté d'Azoria. En prenant soin de votre ferme et en construisant votre domaine, vous aurez l'occasion de rencontrer des personnages charmants, de nouer des relations profondes et de découvrir comment insuffler de la magie dans tout ce que vous faites. Personnalisez votre personnage, maîtrisez les arts de l'artisanat, de la cuisine, de la fabrication de potions et découvrez bien plus encore.

Le jeu de tir à la première personne exclusif au PlayStation VR2 Crossfire: Sierra Squad a eu droit à une bande-annonce live-action.

Le jeu de rôle tactique Honkai: Star Rail, déjà disponible sur mobiles et PC, a vu sa sortie sur PS5 confirmée pour l'automne 2023.

Un trailer de gameplay du jeu d'action médiéval en PvP coréen Warhaven a été présenté.

Le contenu de l'extension Terre du matin radieux de Black Desert Online a aussi été mis en lumière avant son arrivée le 14 juin.

Palworld, le jeu de survie en multijoueur et en monde ouvert souvent décrit comme un Pokémon avec des armes, a refait surface avec une bande-annonce et un mois de sortie sur PC : janvier 2024.

Le jeu narratif futuriste sous l'océan Under the Waves, révélé l'été dernier par Quantic Dream et Parallel Studio, a été daté au 29 août 2023. Il s'agira du premier jeu indépendant édité sous le label Spotlight.

Le second a été révélé lors de l'évènement : Lysfanga: The Time Shift Warrior est développé par Sand Door Studio, et prendra la forme d'un hack and slash tactique aux inspirations orientales, à venir d'abord sur PC via Steam et l'Epic Games Store en 2023.

Après un demi-millénaire de paix, un nouveau danger plane sur Antala et son sort dépend de vous, Imë, Lysfanga du Nouveau Royaume. Les anciennes cités, autrefois scellées dans le temps, sont à nouveau libres, et un ancien mal s’est échappé, menaçant la paix. Mais vous ne serez pas seule. Dotée de pouvoirs temporels par la déesse du temps elle-même, ce qu’aucun autre Lysfanga n’a jamais obtenu auparavant, vous avez la possibilité de remonter le temps en combat et d’invoquer des clones de votre passé pour vous aider. Maîtrisez votre pouvoir pour devenir légion et écraser les hordes de démons relâchés, connus sous le nom de Raxes. Avec votre armée de rémanences, progressez dans les cités anciennes pour enrichir votre arsenal et apprendre de nouveaux sorts, afin de vous préparer à la menace bien plus grande qui vous attend.

Marvel Snap, le jeu de cartes phénomène sur mobiles, va avoir droit à la plus grosse mise à jour de sa jeune histoire le 13 juin, apportant des cartes et récompenses inédites, et surtout un mode Conquête, nous invitant à affronter plusieurs fois le même joueur.

Paradox Interactive et Nimble Giant Entertainment ont révélé Star Trek: Infinite, un titre assurément tactique qui sera davantage détaillé le 16 juin pour le Picard Day.

Le party game Party Animals a vu sa date de sortie calée au 20 septembre 2023 sur PC, Xbox One et Xbox Series X|S, et il rejoindra le Game Pass dès son lancement.

Yes, Your Grace: Snowfall, suite du jeu de gestion de royaume narratif, a été officialisé par un tout premier trailer.

Yes, Your Grace: Snowfall est un jeu cinématique de gestion de royaume médiéval. Nouez des alliances, apportez votre soutien à vos proches et reconquérez la confiance de votre peuple. Plongez dans un monde inspiré du folklore slave rempli de personnages hauts en couleur. Dans votre salle du trône, ils apporteront problèmes, solutions et rires. Évaluez les intentions de vos pétitionnaires et décidez de satisfaire ou non à leur requête.

Le jeu de rôle en escouade King Arthur: Legends Rise s'est montré avec une bande-annonce inédite avant sa sortie sur PC et mobiles courant 2023.

Paradox Interactive a dévoilé Stellaris Nexus, un jeu de stratégie 4X en multijoueur amenant le gameplay de la franchise dans des parties en ligne à jusqu'à 6 joueurs.

Un nouvel aperçu de la série Twisted Metal, à venir sur Peacock le 27 juillet, a été donné, avec notamment une première apparition de Sweet Tooth, le dingo doublé par Will Arnett.

Enfin, plus anecdotique, une édition limitée de la Xbox Series X conçue en partenariat avec Porsche pour ses 75 ans a été introduite. Ne vous attardez pas trop sur elle : elle ne sera pas commercialisée et ne peut pour le moment être remportée que dans le cadre d'un concours ouvert aux USA, en Allemagne et en Angleterre... Le modèle classique est sinon toujours disponible 499,99 € sur Amazon.fr.

Et voilà, maintenant, vous savez tout ou presque sur ce qui a été dit lors de l'évènement estival de Geoff Keighley !