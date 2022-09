Switch : portage de Sifu, nouveautés pour Mario Strikers, démo pour Harvestella, sorties surprises sur l'eShop... les autres annonces du Nintendo Direct

C'est un bien riche Nintendo Direct que vient de nous proposer le constructeur. Entre jeux inédits, portages de titres anciens ou multiplateformes et surprises, nous en avons appris beaucoup sur l'avenir de la Switch pour les prochains mois. Vous pouvez revivre l'évènement en replay via notre article dédié.

Si vous voulez une version condensée et écrite des annonces, c'est par ici que ça se passe ! Car en plus de l'annonce du titre de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, du retour de Pikmin 4 et de l'annonce de Fire Emblem Engage, bien d'autres joyeusetés ont été confirmées. Square Enix nous invite ainsi à découvrir son jeu mobile Various Daylife sur PC et Switch dès aujourd'hui et à compter du 15 septembre sur PS4, mais aussi à télécharger une démo de Harverstella sur l'eShop. Et il nous proposera Front Mission 1st: Remake en novembre, le remake de sa suite en 2023, et confirme même que Front Mission 3 sera aussi refait plus tard. Romancing SaGa -Minstrel Song- Remastered arrivera lui le 1er décembre prochain, au moins sur Switch.

L'éditeur Nintendo a lui confirmé que la Vague 2 des extensions gratuites de Mario Strikers: Battle League Football débarquerait d'ici fin septembre avec des éléments de personnalisation, Pauline et Diddy Kong. Nintendo Switch Sports aura lui droit à du golf via sa prochaine mise à jour, mais elle arrivera finalement en hiver plutôt que cet automne. Sinon, Sifu a été annoncé sur Switch, Rune Factory 3 Special et « une nouvelle série Rune Factory » ont été confirmés pour la plateforme, Story of Seasons: A Wonderful Life sera un remake de Harvest Moon: A Wonderful Life sur la console de Nintendo, Atelier Ryza 3: Alchemist of the End & the Secret Key a été officialisé avec un premier trailer, et plus encore.



Un nouveau festival se prépare dans Splatoon 3 : le premier festival*4 d’après lancement de Splatoon 3 a été confirmé et son thème sera « Qu'emporteriez-vous sur une île déserte ? Des outils, de la nourriture ou des jeux ? » Les festivités auront lieu du samedi 24 septembre à 02:00 au lundi 26 septembre à 02:00. D’autres mises à jour gratuites de Splatoon 3 sont prévues et plus d’informations à ce sujet seront communiquées ultérieurement.

Mise à jour gratuite de Mario Strikers: Battle League Football – Vague 2 : une nouvelle mise à jour gratuite*7 de Mario Strikers: Battle League Football va faire son arrivée ce mois-ci et voit l’entrée de Pauline en tant que joueuse aux mouvements rapides et aux tacles puissants, et celle de Diddy Kong en tant que milieu de terrain doté d’un haut niveau technique et aux passes de grande précision. Cette mise à jour ajoutera aussi de nouveaux contenus dont des équipements, un stage supplémentaire, des classements individuels basés sur les points, des options de personnalisation pour les supporters dans les gradins et des options d’effets sur les stades. Enfilez vos crampons et affrontez le reste du monde avec ces nouveaux ajouts.





Arrivée du golf dans Nintendo Switch Sports : le golf fera son arrivée dans la prochaine mise à jour gratuite*7 de Nintendo Switch Sports, avec un total de 21 trous de la série Wii Sports sur lesquels il sera possible de jouer entre amis en multijoueur local*1 ou en ligne à huit joueurs maximum dans le nouveau mode Golf éliminatoire*4, où les participants ayant terminé avec le plus de coups sont progressivement éliminés. Cette nouvelle mise à jour du jeu fera son arrivée cet hiver sur Nintendo Switch.





Just Dance 2023 Edition : bienvenue dans une nouvelle ère de la danse avec l’arrivée de modes inédits, de la personnalisation, de monde immersifs en 3D et l’ajout de nouvelles chansons tout au long de l’année*8. BTS, le boys band coréen aux multiples records fait aussi son arrivée dans Just Dance avec le titre « Dynamite », et de nombreuses nouvelles autres chansons allant des derniers hits aux classiques intemporels feront aussi leur arrivée. Jusqu’à six personnes pourront jouer ensemble en local*1 et quant au multijoueur en ligne*4, il permettra de jouer avec des personnes sur d’autres plateformes ainsi que de créer des groupes privés. Une nouvelle ère de la danse va débuter avec l’arrivée de Just Dance 2023 Edition le 22 novembre sur Nintendo Switch.





HARVESTELLA : Tandis que vous vous occupez tranquillement de votre ferme au village de Lèthe, Quietus, la saison de la mort, revient sans cesse et menace de tout détruire. Arpentez le monde et trouvez le moyen de mettre fin à la calamité dans ce titre mêlant RPG et simulation de vie. Une démo du jeu permettant de suivre les premiers jours de l’aventure fera son arrivée dans la journée sur le Nintendo eShop, et vous pourrez transférer vos données de sauvegarde vers le jeu complet. HARVESTELLA sortira le 4 novembre sur Nintendo Switch.





Sifu : terrassez vos ennemis pour venger votre famille dans ce beat’em up mâtiné de kung-fu. Frappez, faites chuter et parez les coups de vos adversaires pour briser leur posture et prendre l’avantage. Si vous tombez au combat, vous deviendrez plus vieux et moins résistant, mais vous apprendrez de nouvelles techniques pour mener votre mission à bien. Une seule vie sera-t-elle suffisante pour obtenir vengeance ? Sifu viendra jouer des poings le 8 novembre sur Nintendo Switch et pourra être précommandé dès aujourd’hui sur le Nintendo eShop.





Master Detective Archives: RAIN CODE : enquêtez sur des crimes et plongez dans un monde surnaturel aux côtés d’un détective amnésique et de l’esprit qui le hante dans ce jeu d’action et d’enquête dark fantasy par les créateurs de Danganronpa. Enquêtez sur des affaires non résolues en incarnant Yuma, stagiaire de l’agence de détectives. Inspectez méticuleusement chaque scène de crime pour rassembler des preuves et des indices. Une fois fin prêt, Shinigami vous transportera dans un monde reliant la scène de crime à la vérité : le Labyrinthe des mystères. Des Spectres des mystères tenteront de vous empêcher de progresser dans chaque affaire. Esquivez leurs mensonges et frappez leurs contradictions. Révélez les secrets de Master Detective Archives: RAIN CODE, qui sortira au printemps prochain en exclusivité sur Nintendo Switch.





Mario + The Lapins Crétins Sparks of Hope : une aventure cosmique aux proportions galactiques en compagnie de Mario et des Lapins Crétins est sur le point de débuter. Explorez librement des planètes colorées, découvrez des secrets et sauvez les Sparks ainsi que la galaxie au cours d’intenses batailles tactiques. Explorez librement toutes sortes de planètes regorgeant de secrets. Recrutez jusqu’à 30 Sparks possédant chacun des pouvoirs et des capacités uniques. Ces êtres malicieux pourraient être la clé de la victoire ! Mario et les Lapins Crétins arriveront-ils à stopper les ténèbres ? Mario + The Lapins Crétins Sparks of Hope sortira le 20 octobre sur Nintendo Switch et peut-être précommandé depuis le Nintendo eShop. Une Édition Gold du jeu, elle aussi disponible en précommande, inclut le jeu, des skins d’armes ainsi qu’un passe saisonnier incluant tous les DLC à venir ajoutant de nouvelles aventures ainsi que de nouvelles quêtes et batailles.





VARIOUS DAYLIFE : débutez une nouvelle vie sur le continent fraîchement découvert d’Antoécie dans ce jeu de rôles immersif combinant des mécaniques familières d’aventures RPG à la structure de RPG de simulation avec des jobs à faire progresser, de l’exploration stratégique et un système de combat innovant. Accomplissez plus de 100 types d’activités quotidiennes pour développer votre personnage, approfondir vos relations avec les locaux, et accédez par la même occasion à différentes classes et techniques. Une grande aventure vers l’inconnu vous attend dans VARIOUS DAYLIFE, qui arrivera dans la journée sur Nintendo Switch.





Rune Factory 3 Special : restaurez la paix entre les humains et les monstres avec le retour de Rune Factory 3 sur Nintendo Switch. Faites une pause entre deux quêtes pour papoter avec les locaux, cultivez la terre et occupez-vous des monstres entre autres activités relaxantes. Vous pouvez aussi vous transformer en monstre et vos compétences au combat ainsi que les conversations que vous aurez changeront selon votre forme. Vos choix entraîneront aussi certains événements. Un nouveau mode fait son arrivée pour vous permettre de mieux apprécier le temps passé avec votre épouse en jeu. Rune Factory 3 Special arrivera en 2023 sur Nintendo Switch. De plus, une nouvelle série Rune Factory va faire son arrivée. Davantage d’informations seront communiquées ultérieurement.





Fae Farm : évadez-vous dans le conte de fées de vos rêves dans Fae Farm, un RPG de simulation de ferme jouable de 1 à 4 joueurs*1 *4. Avec jusqu’à trois amis, construisez votre ferme commune, décorez-la, cultivez la terre et utilisez des sorts pour explorer l’île enchantée d’Azoria. Tissez de nouveaux liens avec les résidents, découvrez la magie féérique et explorez des royaumes mystérieux. Et au fil des changements de saison, mettez en pratique ce que vous avez appris et découvert ensemble pour restaurer le monde qui vous entoure. Une vie de magie vous attend dans Fae Farm, qui sortira au printemps 2023 en exclusivité sur Nintendo Switch.





Ib : ce jeu d’exploration et d’aventure en 2D met en scène une jeune fille qui parcourt une exposition dans une galerie d’art et se retrouve happée par une œuvre particulière. Chaque décision prise affectera son destin, avec sept fins à débloquer en fonction des actions et des choix réalisés. Arrivera-t-elle à retourner saine et sauve dans le monde réel ? Découvrez les mystères d’Ib lorsque le jeu fera son arrivée au printemps 2023 sur Nintendo Switch.

Radiant Silvergun : le classique du shoot’em up arcade arrive sur Nintendo Switch. Utilisez différents types d’armes pour abattre des vagues d’ennemis. Éliminez plusieurs ennemis de la même couleur à la suite pour obtenir un bonus d’enchaînement et abattez des ennemis de différentes couleurs pour obtenir un bonus secret. Radiant Silvergun fera son arrivée dans la journée sur Nintendo Switch.

STORY OF SEASONS: A Wonderful Life : près de 20 ans plus tard, une simulation agricole populaire fait son retour. Dans la Vallée oubliée, vous allez devoir restaurer et gérer une ferme en travaillant ses champs, en prenant soin des animaux et en aidant la région à prospérer. Créez des liens avec les habitants du village et vous pourriez peut-être rencontrer l’âme sœur et fonder une famille. Dans cet opus, les personnages grandissent et vieillissent au fil du temps. La voie que choisira votre enfant dépendra de l’influence que vous aurez sur lui. Une merveilleuse vie champêtre vous attend dans la Vallée oubliée avec l’arrivée de STORY OF SEASONS: A Wonderful Life l’été prochain sur Nintendo Switch.





Fitness Boxing: Fist of the North Star : boxez avec des personnages connus du manga et de la série d’animation Fist of the North Star ! Des personnages tels que Kenshiro seront vos instructeurs dans le mode Exercice pour vous guider à travers diverses séquences. Éliminez un maximum d’ennemis à la seule force de vos poings dans le nouveau mode Combat et affrontez des rivaux dans les combats de boss. Fitness Boxing: Fist of the North Star sortira en mars 2023 sur Nintendo Switch.

Atelier Ryza 3: Alchemist of the End & the Secret Key : Ryza et ses amis font voile vers un mystérieux archipel apparu non loin de leurs côtes. De vastes paysages forment la toile de fond de cette nouvelle aventure. Explorez librement ce vaste monde et tracez votre voie dans ce RPG coloré. 11 héros de tous horizons pourront rejoindre votre groupe. Atelier Ryza 3: Alchemist of the End & the Secret Key sortira le 24 février 2023 sur Nintendo Switch.

Bob l'éponge: The Cosmic Shake : cette fois, les ennuis commencent quand Bob l'éponge et Patrick font un vœu qui défait le tissu même de la réalité. Dans ce jeu de plateformes/aventures en 3D, vous visiterez sept mondes imaginaires tels que la jungle préhistorique ou la prairie des méduses de l’ouest sauvage. Utilisez toutes sortes de techniques déjantées, enfilez plus de 30 costumes F.U.N.tastiques et rencontrez vos habitants de Bikini Bottom préférés avec les voix des acteurs de la série TV d’origine ! Bob l'éponge: The Cosmic Shake viendra se mouiller l’an prochain sur Nintendo Switch.

OddBallers : jetez tout ce qui vous tombe sous la main sur vos adversaires dans ce party-game hilarant. Préparez-vous pour des mini-jeux aussi absurdes que déjantés prenant place dans des arènes qui ont leurs propres règles. Personnalisez votre avatar avec des centaines d’accessoires. Jusqu’à 6 joueurs peuvent s’affronter en multijoueur local*1 ou en ligne*4. Autant dire que ça va fuser dans tous les sens ! OddBallers arrivera en début d’année prochaine sur Nintendo Switch.

Factorio : suite à une panne, votre vaisseau fait un atterrissage en catastrophe sur une étrange planète. Votre but est d’en construire un nouveau à partir de rien dans ce jeu de simulation de gestion. Parcourez la planète à la recherche de ressources et construisez des machines pour raffiner les matériaux bruts. Petit à petit, vous construirez plusieurs lignes de production, mais attention aux attaques des créatures sauvages qu’il vous faudra également repousser ! Coopérez avec d’autres joueurs ou avec vos amis en multijoueur multiplateformes pour vous répartir les tâches. Factorio sortira le 28 octobre sur Nintendo Switch.

Endless Dungeon : recrutez une équipe de héros en perdition et taillez-vous un chemin à travers une station spatiale abandonnée dans ce roguelite dans l’univers d’ENDLESS où il vous faudra repousser des vagues incessantes de monstres tout en progressant dans des niveaux générés de manière procédurale. Accomplissez des quêtes pour débloquer des héros, des armes et de nouvelles zones de la station. Jusqu’à trois joueurs peuvent coopérer en ligne*4 pour tenter d’échapper à leur destin. ENDLESS Dungeon sortira en 2023 sur Nintendo Switch.

FRONT MISSION 1st: Remake / FRONT MISSION 2: Remake : dans FRONT MISSION 1st: Remake, vous piloterez des machines de combat, les Wanzers, dans des batailles tactiques au tour par tour. En progressant, vous débloquerez des compétences qui vous aideront à prendre l’avantage. Poursuivez le combat dans sa suite, FRONT MISSION 2: Remake, inédite en dehors du Japon. Découvrez de nouvelles fonctionnalités dont de nouveaux effets de terrain, de nouveaux attributs d’armes et d’armures et plus de 80 compétences supplémentaires. Vous pourrez aussi vous mettre à l’épreuve au Colisée et utiliser le système Network pour obtenir des renseignements sur les événements en cours.. FRONT MISSION 1st: Remake sortira en novembre sur Nintendo Switch et FRONT MISSION 2: Remake fera son arrivée l’an prochain. De plus, un remake de FRONT MISSION 3 est également en développement. Plus d’informations seront communiquées ultérieurement. Ce Nintendo Direct a aussi montré des images de futurs jeux à venir sur Nintendo Switch, dont Disney Speedstorm*14, le jeu ultime de courses et de combats de héros des univers Disney et Pixar qui sortira cet hiver; LEGO Bricktales, un nouveau jeu d’aventure et de construction se déroulant à travers différents dioramas qui fera son arrivée cet automne ; Life is Strange Arcadia Bay Collection, qui sortira le 27 septembre et inclut les jeux primés Life is Strange Remastered et Life is Strange: Before the Storm Remastered; Romancing SaGa -Minstrel Song- Remastered, une époustouflante édition remastérisée du RPG classique qui sortira le 1er décembre et pourra être précommandé dès aujourd’hui ; ainsi que la saison 2*14 de Fall Guys incluant de nouveaux contenus et récompenses esthétiques, qui débutera le 15 septembre.

Voilà qui annonce décidément un beau programme pour la Switch pour les mois à venir, et même dès aujourd'hui avec les sorties directes sur l'eShop.