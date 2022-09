The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, enfin un titre et une date de sortie pour la suite de Breath of the Wild !

Après le succès retentissant de The Legend of Zelda: Breath of the Wild qui a accompagné le lancement de la Switch, Nintendo a annoncé en juin 2019 le développement d'une suite en diffusant alors un excitant teaser. Il aura ensuite fallu patienter deux ans pour qu'une folle bande-annonce aérienne ne vienne nous en montrer plus de ce jeu au nom encore inconnu qui devait alors sortir en 2022. Sauf que l'éditeur, par l'intermédiaire d'Eiji Aonuma, a douché les espoirs des joueurs en début d'année en reportant le lancement au printemps 2023. Plus rien depuis, alors le Nintendo Direct de ce mardi était attendu au tournant. Mais si vous êtes là, c'est que l'attente a pris fin !

Oui, pour conclure sa présentation, l'éditeur a diffusé une nouvelle bande-annonce assez courte pour celui qu'il faudra désormais appeler The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom et qui sortira le 12 mai 2023 ! Débutant avec un long passage s'attardant sur une fresque murale, la vidéo nous montre ensuite diverses phases de gameplay avec Link, arborant d'un côté une apparence moderne dans la lignée de BOTW, mais aussi un look plus sauvage avec les cheveux longs lorsqu'il escalade une racine géante. La séquence se termine alors qu'il survole le monde sur un étrange planeur, des glyphes visibles au sol ressemblant aux lignes de Nazca.

En attendant l'année prochaine, vous pouvez découvrir le passé de BOTW dans Hyrule Warriors : L'Ère du Fléau, toujours en vente à la Fnac au prix de 43,49 €.