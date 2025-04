The Legend of Zelda: Breath of the Wild et Tears of the Kingdom Switch 2 Editions seront gratuits... pour certains joueurs

Nintendo a enfin présenté en détail sa Switch 2, la console sortira au tout début du mois de juin avec un tas de portages de jeux déjà disponibles sur d'autres plateformes. Mais le constructeur japonais recyclera également quelques jeux first party dans des Switch 2 Editions, proposant des améliorations graphiques et des fonctionnalités inédites sur sa nouvelle console.

Légendes Pokémon : Z-A, Metroid Prime 4: Beyond, Kirby et le monde oublié et Super Mario Party Jamboree auront ainsi droit à une Switch 2 Edition, via une mise à niveau payante. Cependant, Nintendo annonce que les abonnés au Nintendo Switch Online + Pack additionnel auront accès gratuitement aux Switch 2 Editions de The Legend of Zelda: Breath of the Wild et Tears of the Kingdom. À condition de posséder le jeu de base sur Switch 1 bien sûr. Pour rappel, les deux jeux avec Link auront une image améliorée, des temps de chargement réduits et de meilleurs graphismes, l'application Nintendo Switch App permettra même d'accéder à des informations supplémentaires via le service ZELDA NOTES.

Voilà une bonne nouvelle pour les fans qui sont déjà abonnés au NSO, ils pourront explorer Hyrule sur Switch 2 sans frais supplémentaires. L'abonnement au Nintendo Switch Online + Pack additionnel coûte 39,99 € pour 12 mois via Amazon.

