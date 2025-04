The Legend of Zelda: Breath of the Wild, la version Switch 2 au cœur d'une nouvelle polémique tarifaire liée aux DLC

Page 1 : Un point sur le Pass d'extension pour The Legend of Zelda: Breath of the Wild – Nintendo Switch 2 Edition

Depuis la semaine dernière, presque aucune journée ne passe sans que la Switch 2 ne fasse parler d'elle, mais pas spécialement pour en chanter les louanges. Cela est notamment dû à son positionnement tarifaire qui a bien du mal à passer auprès des joueurs, surtout en ce qui concerne ses jeux, Mario Kart World à 89,99 € en physique n'augurant rien de bon pour l'avenir de l'industrie et le compte en banque des joueurs, et ce ne sont pas les déclarations des responsables de Nintendo qui feront avaler la pilule. C'est The Legend of Zelda: Breath of the Wild qui nous intéresse à présent, qui comme sa suite va bénéficier d'une Nintendo Switch 2 Edition.

En effet, comme l'a confirmé Nintendo à IGN, The Legend of Zelda: Breath of the Wild – Nintendo Switch 2 Edition n'inclura pas le Pass d'extension sorti lui aussi en 2017 et qui coûte 19,99 €. Pour obtenir une version complète de cet excellent jeu qui n'est tout de même pas tout jeune, il va donc falloir débourser 79,99 € (prix en physique) et ressortir la carte bleue pour les DLC, faisant monter la facture à 99,98 €. Une incertitude quant au dématérialisé demeure, puisque le site de Big N. n'affiche que Tears of the Kingdom à 79,99 € sur l'eShop et pas de tarif pour BotW... Mais il n'y a aucune raison pour qu'il y ait une différence.

Est-ce surprenant ? Absolument pas, puisque les prix des jeux Nintendo ne baissent pas dans le temps, une pratique qui peut se comprendre (leur valeur en tant que divertissement reste sensiblement la même si nous y avons joué il y a plusieurs années ou si nous les découvrons à présent), mais qui est à contre-courant du reste du marché où une diminution se fait au fil des mois voire des semaines lorsqu'il s'agit d'un flop. Ainsi, Breath of the Wild est affiché à 69,99 € depuis sa sortie, en témoigne par exemple l'un de nos articles de 2018 parlant des promotions sur l'eShop. Oui, TotK n'était pas une exception en 2023, mais l'oubli était déjà passé par là, même chez nous.

Lorsque des éditeurs tiers portent leurs jeux sur une nouvelle plateforme, certains proposent des éditions complètes incluant les DLC pour un coût moindre, mais d'autres ne se privent pas pour les laisser de côté et donc faire payer plein pot les joueurs. Ici, ce sont surtout les actuels possesseurs du jeu sur Switch et de ces contenus qui semblent favorisés, puisque leurs précédents achats ne seront donc pas dévalués. Au final, le plus critiquable reste la mise à niveau coûtant 10 € et qui ne sert qu'à améliorer la définition et les performances. Et, non, l'application Zelda Notes ne justifie absolument pas de faire payer, surtout qu'il faudra avoir un smartphone capable de la faire tourner. Les abonnés au Nintendo Switch Online n'auront d'ailleurs pas à la payer pour en profiter.

Si vous comptez craquer pour The Legend of Zelda: Breath of the Wild – Nintendo Switch 2 Edition, il y a déjà moyen de faire un peu baisser la note puisqu'il est disponible en précommande à seulement 59,90 € sur Amazon et Cdiscount, ce qui est plus avantageux que d'acheter la version Switch puisque la mise à niveau sera incluse. Vous pouvez également retrouver quelques visuels de cette version en page suivante.

