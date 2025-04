Switch 2 Edition : les mises à niveau des versions physiques aussi à télécharger ? Nintendo fait le point

Lors de la présentation de la Switch 2, Nintendo a dévoilé des versions améliorées de ses jeux déjà disponibles ouà venir sur sa précédente console. Les fans pourront ainsi redécouvrir des titres comme The Legend of Zelda: Breath of the Wild et Tears of the Kingdom, Super Mario Party Jamboree, Kirby et le monde oublié ou encore les futurs Metroid Prime 4: Beyond et Légendes Pokémon : Z-A dans des Switch 2 Editions.

Si vous possédez déjà le jeu sur Switch 1, il suffira d'insérer la cartouche la Switch 2 ou de retélécharger votre jeu dématérialisé sur cette nouvelle console, puis d'acheter une mise à niveau (sauf pour les Zelda si vous êtes abonnés au NSO + Pack additionnel). Sinon, eh bien Nintendo proposera des versions physiques de ces boîtes, mais le contenu de la cartouche était assez nébuleux, la faute à une communication disant tout et son contraire selon les branches internationales de Nintendo et les revendeurs. Sur la boîte des jeux Nintendo, nous pouvons lire :

Cette version Nintendo Switch 2 Edition combine le logiciel Nintendo Switch et la mise à niveau Nintendo Switch 2 Edition.

Pourtant, certains joueurs ont imaginé que seul le jeu de base sera présent sur la cartouche et qu'il faudra télécharger la mise à niveau après-coup. Face à l'interrogation des fans, Nintendo a partagé un bref communiqué à Vooks pour faire le point :

Les versions physiques des jeux Nintendo Switch 2 Edition incluront le jeu Nintendo Switch original et son pack de mise à niveau, le tout sur la même cartouche. Certains éditeurs pourraient également proposer des jeux Nintendo Switch 2 Edition sous forme de codes de téléchargement dans un emballage physique, sans cartouche.

Vous l'aurez compris, les jeux Nintendo seront intégralement présents sur la cartouche, avec le contenu de base et la mise à niveau. Cependant, comme toujours, le constructeur précise que les éditeurs tiers géreront leurs Switch 2 Editions à leur sauce, avec par exemple de simples codes dans la boîte.

Pour rappel, la Switch 2 accueillera un paquet de jeux édités et développés par des studios tiers, la question de la présence ou non de l'intégralité du contenu sur la cartouche se fera au cas par cas. CD Projekt a annoncé d'emblée que Cyberpunk 2077: Ultimate Edition tiendra intégralement sur une cartouche de 64 Go, sans téléchargement additionnel (sauf patchs éventuels), autant dire que la plupart des jeux devraient rentrer dans une cartouche de Switch 2... en théorie.

