Switch : insérez un jeu Switch 2 Edition dans la Switch 1, ça donne quoi ?

Hier sortait la Nintendo Switch 2, les fans se sont évidemment jetés sur Mario Kart World, la seule vraie exclusivité intéressante de ce lancement. Mais il est également possible de mettre les mains sur des Switch 2 Editions de titres déjà disponibles sur la précédente console, améliorant le rendu graphique et rajoutant parfois du contenu. Des versions physiques sont proposées, regroupant le jeu de base et cette mise à jour Switch 2 Edition. Certains joueurs ont eu l'idée d'insérer la cartouche d'un jeu Switch 2 Edition dans la Switch 1, avec une belle surprise.

Comme le rapporte IGN, en insérant la cartouche d'un jeu Switch 2 Edition dans la précédente console de Nintendo, le jeu se lance ! Bien évidemment, il n'y a aucune amélioration graphique, mais la console fait la distinction entre le contenu Switch 1 et la mise à jour Switch 2 Edition, cette dernière est ignorée et il est donc possible de profiter du jeu de base sur l'ancienne console, comme l'a confirmé John Ricciardi.

Bon, ce cas de figure est amusant, mais il ne va pas intéresser grand monde pour l'instant, la plupart des joueurs ont déjà une Switch 1 et les jeux en question, comme The Legends of Zelda: Breath of the Wild/Tears of the Kingdom, sur cette console, d'autant que ces Switch 2 Editions sont assez chères. Cependant, si vous comptez acheter une Switch 2 à l'avenir, vous pourrez acheter la Switch 2 Edition d'un jeu comme Metroid Prime 4: Beyond et Légendes Pokémon : Z-A afin d'y jouer sur Switch 1 au lancement, puis profiter des améliorations graphiques sur la Switch 2.

