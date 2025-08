Metroid Prime 4: Beyond repoussé ? La rumeur enfle, Nintendo s'exprime indirectement

Huit ans d'attente pour Metroid Prime 4: Beyond





Annoncé à l'E3 2017, Metroid Prime 4: Beyond se fait toujours attendre. Les fans ont rendez-vous en 2025 pour retrouver Samus Aran sur Nintendo Switch 1, mais également sur la nouvelle console hybride du constructeur japonais dans une Nintendo Switch 2 Edition. Cependant, l'année défile et nous n'avons toujours pas de date de sortie précise, ce qui inquiète un peu les joueurs.

Un développement compliqué pour Metroid Prime 4: Beyond ?





Tout récemment, c'est le YouTubeur Reece « Kiwi Talkz » Reilly qui a publié un long message sur X/Twitter (via Eurogamer) dans lequel il affirme que Metroid Prime 4: Beyond devait être un jeu de lancement de la Switch 2, mais il a été repoussé à cause de petits soucis de développement. Nintendo aurait ainsi choisi d'avancer la sortie de Donkey Kong Bananza pour proposer un gros jeu juste après la sortie de la Switch 2 (en plus de Mario Kart World), laissant le temps à Retro Studios de terminer le développement de Metroid Prime 4: Beyond. D'où la communication un peu étrange autour du jeu, notamment des affiches annonçant sa disponibilité dans le métro anglais.

Les internautes font des raccourcis





Le vidéaste parle d'« anomalies » rencontrées pendant le développement, rien de bien grave, mais la sortie de Metroid Prime 4: Beyond dépendrait de la vitesse à laquelle ces anomalies seraient résolues. Même si Reece Reilly n'affirme pas que le jeu sera repoussé, il indique que Nintendo pourrait retarder le lancement pour proposer un jeu vraiment terminé. Mais voilà, il n'en fallait pas plus pour que des internautes fassent de grands raccourcis en affirmant que Metroid Prime 4: Beyond sera repoussé à 2026.

Nintendo rappelle la période de sortie de Metroid Prime 4: Beyond





Alors, le jeu sera-t-il repoussé à l'année prochaine ? Eh bien Nintendo a publié tout récemment son programme pour la Fan Expo Canada qui se tiendra du 21 au 24 août prochain à Toronto. Les visiteurs pourront mettre les mains sur des jeux first party déjà disponibles (Mario Kart World et Donkey Kong Bananza), des jeux tiers déjà lancés ou à venir (Street Fighter 6 Years 1-2 Fighters Edition, Hades II, Borderlands 4, Elden Ring: Tarnished Edition) et donc Metroid Prime 4: Beyond, qui sera « disponible plus tard en 2025 » selon Nintendo.

Vous l'aurez compris, Nintendo ne compte pas repousser la sortie de Metroid Prime 4: Beyond, du moins pour le moment. Si les informations de Reece Reilly sont exactes, le constructeur pourrait retarder le lancement, mais à l'heure actuelle, le jeu est officiellement prévu pour 2025 sur Switch 1 et Switch 2.

