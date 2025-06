Metroid Prime 4: Beyond est disponible dès maintenant... selon une publicité officielle de Nintendo

Source: Reddit et Andy Robinson via VGC

Techniquement annoncé à l'E3 2017, Metroid Prime 4 avait ensuite vu son développement être rebooté en 2019 et il aura finalement fallu patienter jusqu'en juin 2024 pour qu'enfin il soit vraiment révélé avec un premier aperçu de la nouvelle aventure de Samus Aran. Baptisé Metroid Prime 4: Beyond, le FPS de Retro Studios a été présenté dans les grandes lignes en mars et nous transportera donc sur la planète Viewros, où notre héroïne va obtenir des pouvoirs psychiques. Mieux encore, nous avons déjà pu y jouer dans la foulée de son annonce sur Switch 2 et sa sortie est prévue cette année sans plus de précision. Alors qu'elle ne fut pas la surprise de joueurs londoniens lorsqu'ils ont vu la publicité suivante dans le métro :

C'est un utilisateur de Reddit, orchestar, qui a partagé plusieurs clichés assez surréalistes montrant l'illustration de Metroid Prime 4: Beyond - Nintendo Switch 2 Edition, pris à la station d'Oxford Circus. Si vous souhaitez une preuve supplémentaire qu'il n'y a aucun trucage, le journaliste Andy Robinson de VGC a été y faire un tour. Bon, pas besoin de se ruer sur l'eShop, la firme de Kyoto n'a évidemment pas effectué le plus improbable des shadow drops de l'histoire.

Mais alors, « qu'est-ce que c'est que ce bin's » ? Eh bien, très certainement une erreur qui ne laisse pas forcément présager une fuite d'information en avance. VGC a pris d'autres photos montrant les autres jeux de la Switch 2 affichés tout au long de la station, dont Mario Kart World qui arbore également un « Out now » placé au même endroit. De plus, nous voyons bien qu'il recouvre un autre encart sur la pub de Metroid Prime 4: Beyond, qui compte tenu de sa taille pourrait bien indiquer réellement un simple « 2025 ».

Même si cela crée du buzz autour du jeu parmi les joueurs, pas sûr que Nintendo voit cela du même œil si cela induit le grand public en erreur. En revanche, le fait que les autres productions mises en avant soient Donkey Kong Bananza (17 juillet) et Super Mario Party Jamboree – Nintendo Switch 2 Edition + Jamboree TV (24 juillet) pourrait suggérer que sa sortie soit assez proche, pourquoi pas pour la rentrée. Réponse dans un Nintendo Direct ou le cas échéant une inévitable présentation dédiée uniquement au jeu de tir ? Wait & see.

