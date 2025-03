Metroid Prime 4: Beyond, la planète Viewros, les pouvoirs inédits de Samus et sa nouvelle armure introduits en vidéo

Juste après le lancement de la Switch le 3 mars 2017, Nintendo avait frappé fort lors de l'E3 en officialisant deux jeux Metroid, Metroid: Samus Returns d'un côté pour la 3Ds et Metroid Prime 4 de l'autre pour sa nouvelle console. Huit ans plus tard, après au moins un reboot du développement et les sorties de Metroid Dread puis Metroid Prime Remastered, nous avons enfin eu du concret en juin dernier. Celui qu'il faut désormais appeler Metroid Prime 4: Beyond avait alors eu droit à une première bande-annonce assez prometteuse dans laquelle Samus atterrissait dans un centre de recherche de la Fédération Galactique, qui est loin d'être une organisation bienveillante dans les derniers épisodes parus chronologiquement, portant sa traditionnelle combinaison Varia. Outre quelques échanges de tir avec des Pirates de l'Espace et l'utilisation de la Boule Morphing, c'était surtout la présence de Sylux accompagné de deux Mochtroids qui avaient attiré l'attention, ainsi que le curieux monde végétal teasé en fin de vidéo. C'est sans vraiment de surprise que le FPS a fait son retour ce jeudi au cours du dernier Nintendo Direct de l'ère de la Switch, se dévoilant davantage.

C'est justement cet environnement inédit qui a été introduit, la planète Viewros et sa jungle au centre de laquelle trône un arbre colossal. Transportée là contre son gré, Samus devoir trouver un moyen de s'échapper et pourra compter pour cela compter sur son scanner, mais aussi de nouveaux pouvoirs psychiques qui lui serviront à opérer des mécanismes, ouvrir des portes et contrôler la trajectoire des rayons. Et si cela ne suffit pas contre la faune locale, elle disposera d'une bien belle armure rutilante. Quant à la raison de sa présence en ces lieux, elle est appelée Être élu par une mystérieuse entité.

Metroid Prime 4: Beyond sortira en 2025, toujours sans plus de précision. Des visuels sont à découvrir en page suivante, dont celui de la jaquette, qui est de toute beauté ! En attendant sa sortie, la Fnac propose à la vente des codes de Metroid Prime Remastered au prix de 39,99 € si vous ne souhaitez pas passer directement par l'eShop.