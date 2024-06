Metroid Prime 4: Beyond, le gameplay du Direct enregistré sur une Switch 2 ?

La semaine dernière, Nintendo a diffusé un Direct pour présenter les jeux qui arriveront sur sa Switch dans la seconde moitié de l'année 2024, mais le constructeur japonais a terminé sa présentation en dévoilant une première bande-annonce de gameplay de Metroid Prime 4: Beyond, qui n'arrivera pas avant 2025.

Les fans vont devoir encore patienter de longs mois, mais ils ont surtout été bluffés par les séquences de gameplay. Pour une Nintendo Switch (sortie en 2017), c'est techniquement très impressionnant et nombreux sont les joueurs qui pensent que cette vidéo a été enregistrée sur Switch 2/Pro, la prochaine console de Nintendo. Des spécialistes se sont penchés sur la question et sa conclusion est aussi étonnante que rassurante : Metroid Prime 4: Beyond tournait bien sur une Switch première du nom ! Richard Leadbetter de Digital Foundry s'est entretenu avec IGN pour apporter quelques précisions :

Il a l'air génial et il y a quelques effets intéressants que nous avons examinés de plus près, mais en fin de compte, toutes les preuves indiquent que ce jeu fonctionne sur la Switch d'origine. La résolution de rendu interne est à 900p, ce qui est la même que Metroid Prime Remastered. Et aussi bon soit-il, il existe des problèmes d'aliasing et même des baisses de fréquence d'images très mineures. Tout dans la composition visuelle est cohérent avec un jeu Switch vraiment bien fait, où Retro a un excellent palmarès. J'imagine que le studio de développement est vraiment heureux que les gens établissent une connexion avec la Switch 2, remarquez.

Retro Studios avait déjà frappé très fort avec Metroid Prime Remastered, il semble parfaitement maîtriser la Switch, prouvant que la console de salon portable, vieille de sept ans, en a encore sous le capot et peut faire tourner de beaux jeux quand elle est comprise. Certains fans craignent déjà un downgrade, pratique qui consiste à réduire la qualité graphique pour mieux faire tourner un jeu à sa sortie, ce qu'a déjà fait Nintendo par le passé, comme le rappelle Richard Leadbetter :

Nintendo a publié des bandes-annonces qui étaient plus belles que les jeux finaux. Il y a la désormais la légendaire bande-annonce « Too Big For Switch » de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom et une bande-annonce de Bayonetta 3 qui tournait à 60 images par seconde constamment, là où le jeu final ne le fait clairement pas.

Cependant, dans ce cas, avec ce développeur et un jeu en gestation depuis aussi longtemps, l’instinct est de dire qu’il s’agit d’un Switch 1 et qu’il est représentatif de l’expérience réelle de la console. Si c'était sur Switch 2, nous nous attendrions à un antialiasing via le DLSS – il n'y en a pas du tout dans cette bande-annonce – et à une résolution de sortie plus élevée, pour commencer.