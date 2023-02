TEST Metroid Prime Remastered : un portage incroyable sur Switch

Une belle claque !





Si vous possédez une GameCube, vous n’avez pas loupé cette merveille dans les années 2000, Metroid Prime. Nintendo cassait les codes de la franchise et proposait aux joueurs un FPS survitaminé. Ici, nous incarnons Samus qui fait un peu de ménage sur la planète Tallon IV. Le géant japonais, sans crier gare, vient de sortir une édition Remastered sur Switch, forcément, nous n’avons pas pu nous empêcher de lancer une partie afin de vous livrer nos impressions. Nous n'allons pas revenir sur cette aventure épique, mais nous pencher concrètement sur les nouveautés et les changements. Une adaptation qui explose les mirettes ? En un mot : oui !

Ne passez surtout pas à côté de ce titre légendaire !

Les développeurs ne se sont pas contentés de porter le titre d'antan sur notre machine adorée du moment, ils se sont aussi remué les méninges pour améliorer certains points visuels afin de titiller nos mirettes. Pour commencer, de l'anti-aliasing a été appliqué sur les contours, et ça fait du bien. Ensuite, l’équipe a retravaillé les environnements. Ainsi, les textures sont plus nettes et plus détaillées que le jeu d'origine. Ils ont aussi ajouté des éléments dans les décors et ont amélioré les jeux de lumière qui sont bien plus saisissants. Les couleurs semblent bien plus chaudes également. Mais pour faire simple, nous avons l'impression de voir un remake tellement le travail a été conséquent, les graphismes chatouillent les pupilles avec douceur, c'est un vrai plaisir pour les yeux. Alors oui, il y a de petits défauts, comme un brin de popping, mais rien de bien méchant en soi. En outre, que soit en mode Portable ou TV, Metroid Prime Remastered est superbe et tourne parfaitement.

La prise en main, elle, a été revue pour amener une certaine souplesse dans les déplacements. Pour rappel, le tir se faisait avec des boutons (A et X), il fallait maintenir une gâchette pour bouger la caméra. Eh bien, soufflons un petit peu, cette « caméra » peut dorénavant être contrôlée avec le joystick droit et les shoots s'amorcent avec les gâchettes pour un confort optimal. Le titre devient bien plus agréable, le gameplay est avenant et plaisant. Si vous êtes un vieux de la vieille qui adorait les contrôles d'autrefois, vous pouvez sélectionner le mode « Classique » dans les paramètres. Encore mieux, vous pouvez combiner les deux types de commandes pour jouir d'un gameplay vieillot et moderne à la fois.

Pour ceux qui avaient apprécié la version Wii (oui, il y avait aussi eu une adaptation sur la vieille plateforme de Nintendo), le pointeur peut être maîtrisé avec le gyroscope du Joy-Con. C'est assez fastidieux pour le coup, il faut un petit temps d'adaptation pour bien maîtriser la visée. Quoi qu'il en soit, ici aussi, la firme a fait un excellent travail et laisse le choix des commandes aux joueurs pour se divertir comme ils le souhaitent.

Sincèrement, nous n'avons pas l'impression de voir une production qui date de 2002. Des graphismes superbes, une prise en main plus accueillante, des musiques toujours aussi prenantes (merci Kenji Yamamoto), une atmosphère absorbante et captivante... Ce Metroid Prime Remastered est une petite perle, qui nous frustre par la même occasion. Et pour cause, nous n'aurions pas été contre une bonne compilation regroupant les trois Metroid Prime d'antan sous cet aspect-là, pour nous faire patienter jusqu'à la venue du quatrième épisode. En attendant, si vous avez une Switch à la maison (sur OLED, ça claque), ne passez surtout pas à côté de ce titre légendaire !

Les plus Une refonte visuelle impressionnante

Une prise en main bien plus souple et agréable

Un jeu toujours aussi prenant, même 20 ans après

Metroid Prime dans la poche, un rêve de gosse Les moins Mais où sont les autres opus ? Vite la suite, Nintendo !

Un peu de popping pour chipoter

Notation Verdict 18 20