RUMEUR sur la Switch 2 : un prix en hausse mais peu d'évolutions

En 2024 devrait sortir la prochaine console de Nintendo, qui aura la lourde tâche de succéder à la Switch, lancée en 2017 et vendue à 132 millions d'exemplaires. Si le constructeur japonais n'a encore rien officialisé, les rumeurs vont bon train et parlent d'une machine plus puissante qui conserverait le côté hybride entre console de salon et portable.

Pour bien commencer l'année, GamesIndustry.biz est allé interroger plusieurs analystes afin d'avoir leurs prédictions sur 2024. Pas de boule de cristal ici, mais bien une analyse du marché mêlée aux rumeurs tenaces. Le Dr. Serkan Toto de Kantan Games évoque ainsi la Switch 2, qui serait selon lui plus chère, mais sans proposer de réelles nouveautés :

Le moment est enfin venu pour un successeur à la Switch, même si je peux dire qu'un modèle « Pro » existait réellement et que certains développeurs travaillaient déjà avec le kit de développement. Je pense que le prochain matériel coûtera 400 $ l'année prochaine. Il y a de fortes chances que les jeux coûtent également plus cher : 70 $. Le prochain système sera également probablement une itération plutôt qu’une révolution. Nintendo pourrait ajouter quelques fioritures à l'appareil, mais il sera similaire à la Switch actuelle. Et comme il y a Pokémon, et que Pokémon est associé aux jeux portables, il n'y a aucun moyen pour Nintendo d'abandonner la fonctionnalité de portabilité pour son prochain grand projet.

Une Switch améliorée, toujours hybride mais plus chère, pour mieux faire tourner des jeux plus onéreux, voilà ce que serait la prochaine console de Nintendo d'après l'analyste. Il faut dire que le constructeur japonais est sans doute frileux à l'idée de passer à la suite. Nintendo a parfois peiné à séduire les joueurs après un succès, le bide de la Wii U hante encore le constructeur. En sortant une Switch 2, possiblement rétrocompatible, le risque serait bien moindre.

Quoi qu'il en soit, il faudra patienter avant de découvrir ce que nous proposera Nintendo comme console en 2024.