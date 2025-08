Virtua Fighter vient casser des bouches avec un premier véritable aperçu de son gameplay

Attentes vs réalité





Comme vous le savez, SEGA et Ryu Ga Gotoku Studio développent actuellement un nouveau Virtua Fighter encore non nommé, dévoilé lors de la dernière édition des Game Awards. Une impressionnante vidéo conceptuelle avait rapidement suivi, hautement réaliste et cinématique dans son approche des combats, servant à montrer les objectifs de l'équipe de développement. À l'occasion de la troisième journée de l'EVO 2025, c'est le réel gameplay du projet qui a finalement été introduit et cela fait revenir sur terre puisque le côté jeu vidéo y est clairement bien plus perceptible. Il risque d'y avoir des déçus à n'en pas douter, bien que ce soit extrêmement prometteur.

Un gameplay épuré





Outre le concept assez cool de cette arène d'entraînement, visuellement parlant, rappelons qu'il s'agit d'un jeu en cours de développement, donc les modèles des personnages ont encore le temps d'évoluer, sans parler de la qualité YouTube franchement pas terrible. Le fait de n'avoir que les bruits des impacts de coups joue également sur le ressenti, le but étant clairement ici de se concentrer sur les mouvements fluides et réalistes, en plus de montrer qu'il y aura des effets de commotion sur les zones fortement impactés par les offensives. Un petit côté Mortal Kombat, mais en gardant les pieds sur terre, avec même des animations d'étourdissement passager.

Et évidemment, ce qui ressort surtout de cette vidéo, c'est bien le coup de pied fatal porté par Stella à Akira, qui lui explose la mâchoire, déformant son visage et faisant voler l'une de ses dents. C'est à la limite bien plus violent que tout ce que peut proposer la concurrence, car nous le voyons ensuite littéralement tomber raide au sol comme ce serait potentiellement le cas dans la réalité.

Sans tout un tas d'effets visuels, qui sont limite la marque de fabrique d'autres licences, l'expérience de ce nouveau Virtua Fighter est facile à suivre et nous ne pouvons qu'espérer que cela restera ainsi. Nous ne tarderons pas à en apprendre davantage puisque le jeu continuera de se dévoiler durant le Tokyo Game Show 2025 fin septembre. À l'EVO Japan en mai dernier, nous avions par ailleurs eu l'introduction de Wolf Hawkfield en tant que troisième combattant.

Pour rappel, Ryu Ga Gotoku Studio développe également Stranger Than Heaven, qui pourrait lui aussi prendre pas mal de temps avant de sortir.

Si vous aimez la licence, Virtua Fighter 5 R.E.V.O. est actuellement vendu 17,99 € chez Gamesplanet.

Lire aussi : Virtua Fighter : la direction artistique du nouveau projet au cœur d'une intéressante vidéo