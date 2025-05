Virtua Fighter : un catcheur de retour plus badass que jamais et une présentation à suivre ce dimanche

En décembre dernier, SEGA effectuait une annonce-choc lors des Game Awards en dévoilant rien de moins qu'un projet Virtua Fighter inédit développé par Ryu Ga Gotoku Studio, déjà derrière Virtua Fighter 5: Ultimate Showdown. Une vidéo servant à montrer le rendu in-engine désiré par l'équipe, mais sans véritable gameplay, avait ensuite mis en avant Akira Yuki, qui est en quelque sorte le visage de la licence. En revanche, la jeune femme blonde qui avait été montrée à la fin de la vidéo de révélation en train de l'affronter n'était pas Sarah Bryant, mais une dénommée Stella, comme clarifié au cours d'une interview auprès de Famitsu. Cette dernière avait également été rapidement introduite lors du Virtua Fighter Direct qui avait suivi l'annonce, qualifiée de « pont entre les mondes ». Ce dimanche, à l'occasion de l'EVO Japan 2025, c'est un premier teaser servant à introduire un personnage du roster que nous découvrons. Clairement, il fait son petit effet.

L'heureux élu n'est autre que Wolf Hawkfield, catcheur canadien présent depuis les débuts de la licence et qui n'est plus tout jeune puisqu'il est né en 1966. Évidemment, cela dépendra de la période à laquelle se déroule le jeu. Son redesign le fait presque ressembler à certaines incarnations de Ganondorf dans The Legend of Zelda.

Envie d'en voir plus ? Alors rendez-vous à 16h00 ce dimanche pour la diffusion d'un Virtua Fighter Direct 2025 Spring, qui servira à nous donner des nouvelles de la licence dans son ensemble. Rien de plus n'a été dit sur ce à quoi il faut s'attendre, mais nous espérons au moins qu'un véritable titre sera donné au projet, qu'il soit simplement numéroté ou non.

