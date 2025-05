Virtua Fighter 5 R.E.V.O. va devenir multiplateforme, SEGA fait de belles promesses

Comme prévu, SEGA a diffusé sa présentation Virtua Fighter Direct 2025 Spring ce dimanche, qui a été assez décevante en ce qui concerne le prochain épisode actuellement en développement. En revanche, une autre annonce s'est tout de même glissée, qui concerne le dernier épisode en date. Après un Virtua Fighter 5: Ultimate Showdown sorti il y a quelques années sur PS4, les fans ont pu découvrir sur PC (Steam) Virtua Fighter 5 R.E.V.O.en début d'année. Eh bien, il va être porté sur plusieurs consoles, dont la petite nouvelle de Nintendo.

Virtua Fighter 5 R.E.V.O. est donc désormais attendu sur PS5, Xbox Series X|S et Switch 2, sans date de sortie pour le moment. SEGA AM2 et Ryu Ga Gotoku Studio promettent du cross-play et surtout l'utilisation du rollback netcode sur toutes les plateformes. Mais surtout, il ne s'agira pas que de simples portages, car du contenu supplémentaire est prévu, sans toutefois que nous sachions à quoi nous attendre.

Voici ce qu'a déclaré le producteur Seiji Aoki :

L'attente est terminée... Notre jeu sorti sur Steam, Virtua Fighter 5 R.E.V.O., sort enfin sur PlayStation 5, Xbox Series X|S et Nintendo Switch 2 ! Depuis le lancement de Virtua Fighter 5 R.E.V.O., vous avez demandé un support multiplateforme sur le Discord officiel de VF et sur d'autres serveurs. Nous tous dans l'équipe de développement, voulons vous permettre de jouer à Virtua Fighter 5 R.E.V.O. sur toutes les plateformes, et nous sommes donc heureux de vous le confirmer. De plus, non seulement ce titre sera sur plusieurs plateformes, mais nous prévoyons aussi d'inclure un support cross-play. Et pour optimiser votre expérience en cross-play, la fonctionnalité rollback utilisée dans la version Steam sera présente sur toutes les plateformes. Nous inclurons également plus de contenu pour en faire plus qu'un simple portage, et nous vous en dirons davantage prochainement.

Quelle que soit votre plateforme, nous espérons que vous avez hâte d'affronter des joueurs du monde entier !