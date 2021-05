Virtua Fighter 5: Ultimate Showdown, SEGA ressuscite son jeu de combat pour en faire une exclusivité PS4

Depuis le Tokyo Game Show 2020 Online, SEGA a annoncé le retour de sa licence Virtua Fighter avec une expérience orientée vers l'eSport. Depuis, ce sont les bruits de couloir qui se sont succédé, entre le listing en Corée du Sud d'un Virtua Fighter 5: Ultimate Showdown à destination de la PS4 et un Virtua Fighter eSports apparu dans la base de données du PSN de la même console. Et alors qu'une annonce officielle est prévue pour ce jeudi et qu'une rumeur veut que Virtua Fighter 5: Ultimate Showdown soit offert aux membres PS+ pour le mois de juin, tout commence enfin à se démêler grâce à nos confrères d'IGN qui ont la primeur de l'annonce du jour.

Virtua Fighter 5: Ultimate Showdown est donc bien une réalité et sortira dans le monde entier mardi prochain, 1er juin 2021, en exclusivité sur PS4. Le jeu d'origine n'est plus tout jeune, paru en 2006 sur bornes d'arcade et l'année suivante sur PS3 et Xbox 360. Forcément, SEGA AM2 lui a donc donné un coup de jeune avec des graphismes améliorés grâce notamment à l'utilisation du Dragon Engine de Ryū ga Gotoku Studio, dont certains développeurs ont participé au développement.

De nouvelles musiques de fond, une interface modernisée, une nouvelle cinématique d'introduction et divers effets de lumière seront également au programme, ainsi que des fonctionnalités en ligne pour être dans l'air du temps, à savoir un mode Spectateur, la possibilité d'organiser des tournois toutes rondes, un système de lobby pouvant accueillir jusqu'à 16 joueurs et bien plus encore. Bon, à en juger par la bande-annonce, il y a tout de même de quoi être sceptique, car le jeu accuse tout de même son âge...

Reste désormais à savoir ce qu'est réellement Virtua Fighter eSports s'il existe bien, peut-être aurons-nous la réponse ce jeudi lors de la présentation dédiée à la licence. Des cartes d'abonnement au PlayStation Plus sont en vente sur Amazon, qui vous seront donc sans doute utiles pour vous procurer ce Virtua Fighter 5: Ultimate Showdown...