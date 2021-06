Virtua Fighter 5: Ultimate Showdown fête son retour avec une bande-annonce de lancement

Sans grande surprise, nous avons appris la semaine dernière que SEGA comptait ramener le cinquième épisode de sa licence de versus fighting dans une version modernisée appelée Virtua Fighter 5: Ultimate Showdown (ou Virtua Fighter eSports au Japon), exclusivement sur PS4 (et bornes d'arcade nippones). Mieux, le jeu est offert dès aujourd'hui aux abonnés du PlayStation Plus et s'invite aussi dans le catalogue du PlayStation Now. Autant dire que l'éditeur veut toucher un maximum de joueurs ayant la console de Sony. Pour ne pas changer, c'est donc une traditionnelle bande-annonce de lancement qui sonne le top départ du combat.

Uniquement disponible au format numérique, il est aussi vendu 29,99 € dans une édition spéciale incluant le Pack Légendaire, un DLC autrement disponible au prix de 9,99 € et qui propose le contenu suivant :

Objets de personnalisation des personnages (environ 2 000 types) ;

Modèles des personnages du Virtua Fighter original (38 personnages au total)* ;

Arènes du Virtua Fighter original ;

Interface de combat du Virtua Fighter original ;

Bande-son/audio de la série Virtua Fighter (180 morceaux) ;

Réactions de spectateur (40 variétés). *Les designs ont été remaniés pour ce titre en se basant sur le design original de Virtua Fighter.

Quant au jeu en lui-même, il permet de s'amuser avec un roster de 19 personnages jouables dans des modes tels Match Classé, Arcade, Entraînement et Offline Versus, le tout avec du 60 fps, des graphismes remaniés, une cinématique d'introduction et des musiques inédites. Le jeu en ligne propose de son côté des lobbies à 16 joueurs, un mode Spectateur inédit, une interface repensée avec la possibilité de voir des replays et des stickers servant aux interactions.

« Nos fans sont incroyablement passionnés et nous sommes heureux de leur permettre de mettre la main sur Virtua Fighter 5 Ultimate Showdown », déclare Seiji Aoki, Chief Producer. « Ce projet a été pensé comme un cadeau à notre communauté, l'opportunité pour les joueurs du monde entier de replonger dans un titre emblématique et passionnant. Nous sommes impatients de voir les fans remonter sur le ring avec cette version repensée et définitive de l'un des plus grands jeux de combat de tous les temps. »

Si jamais vous cherchez à vous abonner au PS+ pour y jouer, n'hésitez pas à consulter notre bon plan.