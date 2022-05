Virtua Fighter 5: Ultimate Showdown, un pack collaboratif avec Tekken 7 bientôt disponible et présenté en vidéo

L'an dernier, SEGA a fait revivre sa licence de jeux de combat avec le remaster Virtua Fighter 5: Ultimate Showdown (Virtua Fighter eSports dans l'Archipel), du moins sur PS4. Il vit depuis sa petite vie tranquille et a déjà eu droit à une collaboration Yakuza ajoutant des skins et BGM. Lors de la Japan Fighting Game Publishers Roundtable #3 en mars dernier, c'est un autre pack de DLC du genre qui a été annoncé, cette fois avec une licence de versus fighting connue, Tekken, et plus particulièrement le dernier épisode en date. Elle n'avait alors pas été datée, ce qui est désormais chose faite, avec un lancement imminent.

Ce pack collaboratif Tekken 7 va donc être lancée sur le PlayStation Store ce mercredi 1er juin et permettra de personnaliser les combattants du jeu avec pas moins de 19 costumes de personnages de l'univers de Bandai Namco, à savoir Kazuya, Lili, Armor King, Lars, Nina, Marduk, Paul, Lei, Heihachi, Lee, Asuka, Eddy, Master Raven, Shaheen, Bryan, Alisa, King, Bob et Jin. Mais ce n'est pas tout, car 20 pistes de l'OST de Tekken 7 ainsi que son interface lors des combats recréée pour l'occasion seront présentes dans ce pack. Il sera aussi possible de remporter deux Titres supplémentaires in-game. Le tarif n'a pas été communiqué, mais à titre de comparaison, le pack Yakuza coûtait 9,99 €.

Si ce contenu téléchargeable vous intéresse, des cartes PSN sont en vente sur Amazon.