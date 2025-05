Virtua Fighter : la direction artistique du nouveau projet au cœur d'une intéressante vidéo

Après de nombreuses années durant lesquelles la licence a été laissée à l'abandon, les fans de Virtua Fighter ont enfin de quoi faire avec Virtua Fighter 5 R.E.V.O., qui va être porté sur de nouvelles plateformes comme nous venons de l'apprendre lors du Virtua Fighter Direct 2025 Spring. Après la bande-annonce teaser de ce matin dévoilant le nouveau design de Wolf Hawkfield, il y avait de quoi être hypé par cette présentation, mais elle n'aura finalement pas dévoilé grand-chose de plus au sujet du projet actuellement en développement et toujours non nommé proprement. La stratégie de communication de SEGA et Ryu Ga Gotoku Studio est d'autant plus étrange qu'en plus de ce rendez-vous, une autre vidéo a été mise en ligne juste après, dans laquelle le directeur artistique Ryo Shibasaki évoque sa vision.

Ce nouveau Virtua Fighter mettra donc l'accent sur la narration, ce qui faisait défaut à ses prédécesseurs, puisqu'il avoue lui-même que les personnages des titres originaux manquaient de profondeur. Il a été reprécisé que la vidéo conceptuelle de janvier sert de benchmark à cette vision et que l'objectif est de proposer une action qui canalisera le poids et les dégâts de chaque coup, sans une garde uniforme afin d'avoir un système de combat fluide. Les mouvements de garde seront donc liés directement aux attaques parées. Cela pourrait être une véritable petite révolution dans le milieu.

L'utilisation de la motion capture a été montrée, avec des pratiquants des disciplines utilisées, comme le kenpō, dans un souci de fidélité. Les « origin stories » de chaque combattant sont en cours de développement, Wolf étant par exemple inspiré des catcheurs modernes en endossant le rôle du heel (le méchant). En revanche, il ne peut pas encore dire combien d'années se sont écoulées dans l'univers du jeu, mais cela se ressentira au travers du physique du roster. Et, non, ce n'est toujours pas Sarah que nous voyons en combinaison bleue, mais bien la petite nouvelle Stella. Pourrait-il s'agir de sa fille ? Au-delà de ça, notre ami du jour évoque aussi ses inspirations, dont les films de kung-fu, ainsi que la manière dont les développeurs partagent leurs visionnages et s'influencent donc mutuellement.

Il va donc sans doute falloir encore pas mal de temps avant d'avoir plus d'éléments concrets au sujet de ce « Virtua Fighter 6 » qui ne dit pas son nom. En attendant, Virtua Fighter 5 R.E.V.O. est vendu 17,99 € chez Gamesplanet.