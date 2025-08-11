Far Cry : Ubisoft dévoile par erreur un gros projet !

Où est Far Cry 7 ?





Les joueurs attendent toujours des informations concrètes sur Far Cry 7, qui pourrait être divisé en deux jeux : Blackbird, un épisode classique, et Maverick, un extraction shooter. Ubisoft se garde bien de donner des informations précises pour le moment, mais le studio vient de faire une grosse boulette en dévoilant par erreur un gros projet.

Far Cry bientôt adapté en série TV !





Pendant un bref instant, Ubisoft a publié un article sur son site officiel, avant de le retirer. Mais Internet est ce qu'il est et des internautes ont réussi à voir cet article, intitulé « Une adaptation de la franchise Far Cry en préparation chez FX ». Voici ce qu'indiquait le communiqué visible sur le site d'Ubisoft :

Mac [Rob McElhenney] (Philadelphia, Mythic Quest, Bienvenue à Wrexham) et [Noah] Hawley (Fargo, Alien: Earth) sont les co-créateurs de la série Far Cry. Hawley sera également showrunner, tandis que Mac tiendra le rôle principal. La série sera produite par Mac, Hawley et Jackie Cohn pour More Better Productions ; Michael Garcia pour 26Keys Productions ; Nick Frenkel pour 3Arts Entertainment ; et Gerard Guillemot, Margaret Boykin et Austin Dill pour Ubisoft Film & Television. « Cette collaboration donne véritablement l'embarras du choix. Far Cry est une spirale psychologique qui n'hésite pas à aborder les aspects les plus sombres et les plus absurdes de l'humanité, ce qui s'accorde parfaitement avec le style narratif audacieux et audacieux de FX », a déclaré Margaret Boykin, responsable des contenus cinéma et télévision chez Ubisoft Film & Television.

Far Cry sera une série d'anthologie





FX est une grosse chaîne de télévision aux États-Unis, qui appartient à Disney et qui a produit des séries cultes comme American Horror Story, Fargo, Shogun, Archer, Nip/Tuck, The Shield ou encore What We Do in the Shadows. Mais comment adapter une franchise où les jeux n'ont pas vraiment de liens entre eux ? Eh bien en faisant une série d'anthologie :

Un drame d'anthologie [...], chaque saison se déroulera dans un nouveau monde avec un casting de personnages différent suivant le format narratif autonome caractéristique de la franchise de jeux vidéo.

FX connaît bien ce sujet, American Horror Story et Fargo sont déjà des séries d'anthologie où chaque saison peut être visionnée plus ou moins indépendamment des autres. Ubisoft n'a pas réagi à sa boulette, il faudra donc encore patienter avant la vraie officialisation de cette série Far Cry.

