Far Cry va bien se décliner en série avec un duo de choc aux commandes !

Alors que nous attendons qu'Ubisoft finisse par officialiser l'inévitable Far Cry 7 (le projet Blackbird) et un extraction shooter répondant au nom de code Maverick, qui seront désormais sous la tutelle des Studios Vantage, c'est pour une tout autre raison que la licence fait parler d'elle ce mardi puisqu'elle va bel et bien se décliner en série ! Ce n'est pas une surprise puisque l'annonce avait carrément fuité sur le site de l'éditeur en août dernier. Et c'est justement sur ce dernier que nous retrouvons à présent les derniers détails en date.

Pour commencer, c'est donc bien avec FX Productions que s'est associé Ubisoft Entertainment Film & Television pour concevoir et diffuser cette mini-série d'anthologie Far Cry, qui comme les jeux se renouvèlera donc chaque saison en termes de lieu et casting, du moins si elle séduit le public bien évidemment. Cela signifie que nous pourrons la retrouver sur Disney+ par chez nous et à l'international, tandis que Hulu prendra le relais aux États-Unis. Avec la récente déclaration de Bob Iger sur l'arrivée de contenus courts générés par IA par les utilisateurs du service de streaming, ce ne sera pas forcément une bonne nouvelle pour tout le monde...

Le projet a bel et bien été confié à Rob Mac (It's Always Sunny in Philadelphia, Bienvenue à Wrexham), qui aura un rôle dans la série, ainsi qu'à Noah Hawley (Fargo, Legion, Alien: Earth) via leurs sociétés de production respectives More Better Productions et 26 Keys. Parmi les autres producteurs exécutifs, nous retrouvons Nick Frenkel, Emilia Serrano, Jackie Cohn, John Campisi, Austin Dill, Margaret Boykin et Gerard Guillemot.

FX a eu de magnifiques partenariats avec Rob Mac et Noah Hawley pour un total de six séries et 32 saisons, et nous ne pourrions pas être plus enthousiastes que de les voir à nouveau faire équipe pour Far Cry. Je suis certain qu'ils sauront raconter cette histoire de manière originale, captivante et follement divertissante. Nous tenons également à remercier nos partenaires d'Ubisoft de nous avoir confié cette franchise emblématique. - Nick Grad, Président, FX Entertainment Travailler aux côtés de Noah Hawley est un rêve devenu réalité. Ubisoft a été d'une générosité incroyable en nous confiant l'un des univers de jeu vidéo les plus emblématiques jamais créés. Et tout au long de cette aventure, ma famille FX continue de me soutenir et de m'encourager sans relâche. - Rob Mac Ce que j'adore dans la franchise Far Cry, c'est son côté anthologique. Chaque jeu est une variation sur un même thème, tout comme chaque saison de Fargo est une variation sur un thème. Créer une série d'action à grand spectacle qui se renouvelle d'année en année, tout en explorant la nature humaine à travers ce prisme complexe et chaotique, est un rêve devenu réalité. Je suis ravi de collaborer avec Rob et de porter à l'écran notre vision commune, à la fois irrévérencieuse et ambitieuse. - Noah Hawley

D'autres projets pour Ubisoft Film & Television





Pour rappel, cette division de l'éditeur a également dans ses cartons une série live-action Assassin's Creed et une deuxième saison de Splinter Cell: Deathwatch du côté de Netflix, tandis qu'un long-métrage Watch Dogs a été filmé il y a déjà plus d'un an et ne devrait donc plus trop tarder.

