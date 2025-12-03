God of War : un réalisateur primé pour la série Amazon Prime

Les fans de God of War n'ont plus grand-chose à se mettre sous la dent depuis GoW: Ragnarök. Selon certaines rumeurs, Santa Monica Studio développerait un nouveau jeu vidéo avec Kratos en Égypte. De son côté, Amazon Prime Video produit une série live action adaptée du God of War de 2018, un titre qui nous transportait en Scandinavie aux côtés de Kratos et de son fils Atreus.

C'est Ronald D. Moore qui sera le showrunner de la série God of War, assurant également la production (avec Amazon MGM Studios et Sony Pictures Television) et l'écriture de deux saisons. Le projet est ambitieux, la préproduction de la série bat son plein à Vancouver et le casting a enfin débuté. Comme le rapporte Deadline, les producteurs ont même trouvé quelqu'un pour se placer derrière la caméra : Frederick E.O. Toye réalisera les deux premiers épisodes de la série live action God of War.

Frederick E.O. Toye n'est pas très connu du grand public, contrairement à certains des projets sur lesquels il a travaillé. Le réalisateur a longtemps collaboré avec J.J. Abrams sur Alias, Lost : Les Disparus, Fringe ou encore Person of Interest, il a également réalisé des épisodes des 4400, de Ghost Whisperer, des Experts, de The Good Wife, The Walking Dead, Watchmen, Westworld ou plus récemment de Fallout et Shōgun. Frederick Toye a remporté le prix de la meilleure réalisation pour un épisode de Shōgun aux Emmy Awards, l'équivalent des Oscars pour les séries.

À l'heure actuelle, la série God of War n'a toujours pas de date de sortie.