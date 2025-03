God of War : une annonce étonnante pour la série Amazon Prime Video

Annoncée il y a maintenant plus de deux ans, la série live-action God of War peine à se concrétiser. Bien que Cory Barlog soit producteur exécutif, le showrunner Rafe Judkins et les scénaristes Mark Fergus et Hawk Otsby ont quitté le projet, c'est Ronald D. Moore (Battlestar Galactica) qui va chapeauter la série.

Ronald D. Moore était l'invité du Sackhoff Show de Katee Sackhoff, actrice de la série de science-fiction. Au cours de l'entretien, le showrunner a dévoilé une information étonnante concernant la série God of War :

En ce moment, je travaille sur une adaptation de God of War, un jeu vidéo culte, dont Amazon a commandé deux saisons et qui m'a proposé de participer. Je suis littéralement en salle d'écriture et je travaille dessus. C'est mon nouveau truc.

Oui, la série God of War aura au moins deux saisons, de quoi étonner les futurs spectateurs, car le script de la première saison n'est même pas terminé. Visiblement, Amazon a de grandes ambitions pour cette série live et, avec une telle franchise, le succès devrait être au rendez-vous. Cependant, Ronald D. Moore avoue ne plus être un gros amateur de jeux vidéo, il a abandonné ce loisir après l'époque des salles d'arcade (au contraire de sa femme qui se dit fan de The Elder Scrolls V: Skyrim) :

J'ai essayé. Je peux faire… Astroids ? Vas-y, ma belle. Les manettes de maintenant… Appuie sur R1, lequel est R1 ? Oh, je suis mort ! Je n'arrive pas à saisir ça.

Bon, avec la présence du directeur créatif Cory Barlog à la production, Ronald D. Moore peut se concentrer sur l'écriture sans devoir forcément terminer le jeu avec Kratos à 100 %, d'autant que Asad Qizilbash, Carter Swan (PlayStation Productions) et Hermen Hulst (SIE) participent eux aussi au projet d'adaptation, tout comme Roy Lee (Minecraft, Until Dawn : La mort sans fin).

La série n'a toujours pas de date de sortie, le casting reste encore inconnu. Les épisodes seront basés sur les récents jeux de la franchise, qui fête actuellement ses 20 ans. Vous pouvez précommander le coffret God of War: 20th Anniversary Retrospective (Deluxe Edition) à 193,25 € sur Amazon.