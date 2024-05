RUMEUR sur God of War Ragnarök : l'annonce du retour de Kratos sur PC serait imminente

En décembre dernier, Kratos a fait son retour sur PS5 au travers d'un DLC gratuit, God of War Ragnarök: Valhalla, offrant une introspection au personnage via une petite aventure empruntant quelques codes au genre roguelite et se déroulant après la fin du jeu sorti en novembre 2022. Le premier volet nordique étant paru au début de cette même année sur PC, il va sans dire que Sony Interactive Entertainment finira par en faire de même avec sa suite, ce n'est qu'une question de temps. Et justement, il semblerait que son heure soit proche à en croire un leaker bien connu.

C'est billbil-kun via Dealabs qui rapporte la venue prochaine de God of War Ragnarök sur PC, estimant que l'annonce devrait avoir lieu ce mois-ci, sans toutefois connaître la date de sortie du portage. Jeff Grubb ayant déjà évoqué la possibilité d'une présentation en mai, que ce soit un State of Play ou un PlayStation Showcase, l'annonce pourrait donc se faire à cette occasion. Toutefois, rien n'empêche SIE de simplement balancer une vidéo sur la Toile accompagnée d'un article sur le PlayStation Blog comme cela avait été le cas l'an dernier pour Ratchet & Clank: Rift Apart, quelques jours seulement après le showcase...

Quoi qu'il en soit, le prochain jeu first-party attendu sur ordinateurs n'est autre que Ghost of Tsushima Director's Cut dès le jeudi 16 mai. S'il vous intéresse, il est disponible en précommande chez Gamesplanet au prix 53,99 €.

