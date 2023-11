RUMEUR sur God of War Ragnarök : un DLC en développement, qui serait bientôt dévoilé

Sorti l'année dernière sur PS5 et PS4, God of War Ragnarök a superbement clôturé l'aventure de Kratos et Atreus au sein de la mythologie nordique tout en proposant une conclusion suffisamment ouverte pour permettre aux développeurs de Santa Monica Studio de continuer à explorer cet univers à l'avenir. Alors qu'une série live-action est en développement pour Amazon Prime Video, c'est justement du côté vidéoludique qu'une rumeur vient de voir le jour, qui n'a rien de surprenant. En effet, un DLC de God of Ragnarök serait en développement.

C'est le site espagnol Areajugones qui rapporte cette information venant apparemment de ses sources proches de Sony. Si son contenu n'est pas précisé, son annonce aurait lieu avant la fin de l'année, sans plus de précision. Toutefois, les Game Awards 2023 ont toutes les chances d'être l'évènement au cours duquel la révélation aurait lieu. Après tout, c'est là que Horizon Forbidden West: Burning Shores a été officialisé l'année dernière. Par ailleurs, les dernières fuites indiqueraient que cette extension prendrait plutôt la forme d'un jeu stand-alone à la manière de Marvel's Spider-Man: Miles Morales. Dans tous les cas, la question se posera de savoir s'il s'agira enfin d'une exclusivité PS5 ou non, God of War Ragnarök étant également sorti sur PS4. Puisque Guerrilla Games a lâché l'ancienne génération en cours de route, il paraîtrait sensé de penser que Santa Monica Studio en fasse de même.

Compte tenu du fait que le studio et Sony Interactive Entertainment ne vont clairement pas se passer de la licence à l'avenir, à quoi faut-il s'attendre dans tous les cas ? Attention spoilers si vous n'avez pas terminé le jeu et avez voulu jouer aux curieux.

L'une des principales nouveautés de God of War Ragnarök, c'est qu'il nous permettait de jouer avec Atreus aka Loki et proposait ainsi plusieurs nouveaux compagnons alliés, dont Angrboda, Thrúd et Freya, nous laissant d'ailleurs avec cette dernière une fois le jeu terminé. Avec le garçon devenant un homme, quittant le nid familial et partant à l'aventure de son côté pour retrouver les Jötnar à travers le monde, une aventure où nous l'incarnerions tout du long dans sa quête semble être une suite logique à lui donner, même s'il n'est pas un « God of War ». Du côté de son paternel Kratos, lui et Freya vont désormais prendre soin des Neuf Royaumes, mais qui sait sur quelle menace ils pourraient tomber, surtout que les panthéons d'autres religions existent. Et puis surtout, la question de ce qui se trouve derrière la brèche apparue à la mort d'Ymir et qui obsédait tant Odin reste ouverte, contrairement à celle-ci puisqu'elle s'est refermée lorsqu'Atreus a brisé le masque. D'ailleurs, trois écritures distinctes figuraient sur ce dernier, du grec ancien, du japonais et des hiéroglyphes égyptiens. Les scénaristes ont donc sans doute bien des idées en réserve faisant intervenir ces civilisations. Bref, wait & see.

