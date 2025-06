RUMEUR sur God of War : le prochain jeu de la licence ne serait absolument pas ce à quoi vous pensez

Alors qu'un nouveau State of Play a été annoncé ce mardi, une grosse rumeur a de nouveau fait parler d'elle sur les réseaux, concernant la licence God of War, qui a célébré ses 20 ans en mars avec du contenu principalement cosmétique pour God of War Ragnarök. Ce n'est pas la première fois que des bruits de couloir sont rapportés et viennent se contredire, même s'il se peut que les projets évoqués ne soient pas les mêmes, alors prenez tout ce qui va suivre avec de grosses pincettes. Pour rappel, en début d'année, Daniel Richtman parlait d'une aventure en Égypte pour Kratos en rapport avec un recrutement d'acteurs du Moyen-Orient. Toujours en mars, Jeff Grubb et Tom Henderson évoquaient cette fois un jeu en Grèce avec un jeune Kratos plutôt qu'un remaster. Alors, qu'en est-il cette fois ?

Yeah — Grubb (@JeffGrubb) June 3, 2025

Eh bien, la rumeur du moment est tellement surprenante que nous avons bien envie de la croire. Dans un échange sur Twitter / X, Tom Henderson dit avoir entendu pas mal de ragots autour d'un jeu en 2,5D, potentiellement un metroidvania, qui serait un projet d'assez petite envergure, ce que Jeff Grubb a ensuite approuvé. Mais ce n'est pas tout, car Nick Baker de XboxEra a retweeté un post d'un certain MysticMsa3d montrant une conversation qu'ils ont eue le 19 mai.

Holding this for 3 weeks was hard @Shpeshal_Nick told me 2 weeks ago lol



Hopefully God of War Metriodvania is at the PlayStation State of Play https://t.co/AUVnWKcLLW pic.twitter.com/3optbgzI1B — MsaeĐ♦️ (@MysticMsa3d) June 3, 2025

Là encore, il faisait mention d'un metroidvania dans lequel nous jouerions Deimos, le frère de Kratos ! De plus, ce projet sortirait cette année.

Cela est raccord avec la rumeur postée sur Reddit ce mardi, provenant initialement d'un compte non vérifié sur ResetEra. Pour imager, ce projet God of War ressemblerait dans la forme à Blasphemous et serait développé sous la supervision de Santa Monica Studio, avec la possible implication de Mega Cat Studios, à qui nous devons entre autres Five Nights at Freddy's: Into the Pit. Le style artistique serait « meilleur » que celui de la licence Hades (Supergiant Games), ce qui est forcément suggestif, et l'histoire prendrait place avant que Kratos ne devienne un dieu.

Clairement, un tel jeu serait particulièrement excitant et un sacré bol d'air frais pour la licence, en plus de réutiliser un personnage peu exploité au final, puisque le frère de Kratos est principalement apparu uniquement dans God of War: Ghost of Sparta. Quant à la forme, n'oublions pas que God of War: Betrayal a existé sur mobiles à une époque. Et quand nous voyons ce qu'a pu donner le très bon Prince of Persia: The Lost Crown, avoir quelque chose de similaire dans cet univers plairait clairement à plus d'un joueur.

Y aura-t-il une annonce ce soir ? Wait & see. Actuellement, God of War Ragnarök est vendu 34,99 € sur Amazon et Cdiscount dans le cadre des Days of Play, et 53,99 € chez Gamesplanet sur PC.