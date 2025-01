God of War : la prochaine destination de Kratos aurait leaké

Kratos a pris un repos bien mérité en 2022 après God of War Ragnarök, la suite du God of War de 2018. Ces deux opus nous emmenaient en Scandinavie, pour une aventure inspirée de la mythologie nordique, changeant totalement de décor après les débuts de la franchise en Grèce antique. SIE Santa Monica Studio n'a rien annoncé concernant la suite des péripéties du Dieu de la Guerre, mais un insider souvent bien renseigné se lâche.

Selon les informations de Daniel Ritchman, le prochain jeu vidéo God of War nous emmènerait en Égypte antique. Le leaker explique que Sony recruterait actuellement des acteurs du Moyen-Orient pour un jeu d'action et d'aventure non annoncé, qui pourrait donc être ce prochain God of War. Pour rappel, Santa Monica Studio avait déjà envisagé l'Égypte antique pour God of War (2018), Cory Barlog avait même partagé un concept art. Finalement, Kratos a voyagé vers le nord du globe.

Bien évidemment, tout cela est à prendre avec des pincettes tant que Sony ou Santa Monica Studio n'ont pas officialisé le prochain jeu. Pour rappel, la franchise God of War a failli revenir avec un jeu live service développé par Bluepoint Games, annulé tout récemment. Vous pouvez retrouver God of War Ragnarök à partir de 51,35 € sur Amazon, Cdiscount, Fnac et Gamesplanet.