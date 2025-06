God of War : une annonce qui va décevoir les fans pour le prochain jeu de la saga

La franchise God of War est à l'arrêt depuis 2022 et Ragnarök, la suite du reboot avec Kratos en Scandivanie. Mais les rumeurs vont bon train et Santa Monica Studio développerait un nouvel opus majeur en Égypte. Cependant, c'est un autre projet, un peu moins ambitieux, qui fait parler de lui ces dernières semaines.

Selon plusieurs insiders et journalistes, Santa Monica Studio et Mega Cat Studios développeraient un jeu God of War, inspiré de Blasphemous. Un metroidvania qui nous emmènerait en Grèce antique, qui ferait une nouvelle fois office de préquelle et qui suivrait Kratos avant qu'il ne devienne un Dieu, mais également son frère Deimos. Selon les informations qui avaient fuité à l'époque, le titre devait sortir en 2025, mais voilà qu'un journaliste lâche une mauvaise nouvelle.

Selon Jeff Grubb, Sony aurait repoussé la sortie du metroidvania God of War à 2026. Aucune explication n'a été donnée, mais le développement prend du retard et les joueurs vont devoir faire preuve de patience avant de découvrir cet opus pour le moins original. Pour rappel, la franchise Prince of Persia d'Ubisoft avait eu droit au même traitement avec l'excellent The Lost Crown, disponible à partir de 16,90 € sur Amazon, Cdiscount, Fnac et Leclerc.