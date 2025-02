God of War : une grosse annonce très prochainement pour la franchise ?

Kratos prend une pause depuis 2022, le Dieu de la Guerre se fait discret après God of War Ragnarök, qui accueille quand même des mises à jour. Ces dernières semaines, la licence a fait parler d'elle avec un jeu live service signé Bluepoint Games annulé, ainsi qu'avec un possible leak de la prochaine destination de Kratos. Mais un évènement majeur se profilerait pour la franchise.

Comme les fans le savent parfaitement, God of War fêtera ses 20 ans le mois prochain. Le jeu d'action est sorti à l'origine en 2005 sur PS2 et Sony pourrait marquer le coup avec une grosse annonce. Jeff Grubb a partagé des dessins de l'artiste Kris Anka, qui exposera une œuvre d'Odin à l'occasion du God Of War 20th Anniversary, à la Gallery Nucleus (au Canada). D'après le journaliste, cet anniversaire précipiterait les choses et Sony annoncerait un remaster du premier jeu de la franchise en mars. L'exposition débutera le 15, mais c'est le 22 mars que God of War fêtera son vingtième anniversaire.

Comme toujours, les pincettes sont de mise tant que Sony ou Santa Monica Studio (si c'est bien lui qui développe le remaster) n'ont pas officialisé l'annonce. En attendant, vous pouvez retrouver God of War Ragnarök à partir de 51,49 € sur Amazon, Cdiscount, Fnac et Gamesplanet.