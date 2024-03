BON PLAN : God of War débarque sur GOG.com avec une grosse réduction !

Tout comme Horizon Zero Dawn: Complete Edition, Days Gone et Uncharted: Legacy of Thieves Collection, God of War est désormais disponible sur GOG.com, la plateforme de jeux sans DRM de CD Projekt. Le jeu d'action et d'aventure de Sony et Santa Monica Studio avec Kratos a même droit à une belle promotion.

Pour fêter le lancement du titre sur GOG.com, God of War est affiché à 25,05 € au lieu de 49,99 €, soit une réduction de - 50 %. L'offre n'est disponible que jusqu'au 29 mars prochain, il ne faudra pas hésiter trop longtemps. La plateforme en profite pour mettre en avant les spécificités techniques de ce portage PC :

Graphismes haute-fidélité : Des visuels saisissants améliorés sur PC. Profitez d'une véritable résolution 4K sur les appareils compatibles, [MU1] avec des fréquences d'image déverrouillées pour une performance inégalée. Gérez vos paramètres avec une vaste sélection d'options et de réglages graphiques prédéfinis, dont des ombres à haute résolution, des reflets d'espace-écran améliorés, l'ajout des technologies de GTAO et SSDO, et bien plus encore ! Compatibilité avec NVIDIA DLSS et NVIDIA Reflex : Quand la qualité rencontre la performance. Mettez à profit la puissance de l'IA du super-échantillonnage par Deep Learning (Deep Learning Super Sampling, DLSS) de NVIDIA, qui améliore la fréquence d'images et génère des images aussi belles que nettes sur les cartes graphiques NVIDIA compatibles. Utilisez la technologie NVIDIA Reflex de faible latence, qui vous permet de réagir plus rapidement et d'enchaîner des combos plus dévastateurs grâce au temps de réponse inégalé des cartes graphiques GeForce. Personnalisation des commandes : Jouez à votre façon. Grâce à une compatibilité avec les manettes sans fil DUALSHOCK 4 et DUALSENSE et bien d'autres périphériques de jeu, ainsi que des commandes souris et clavier entièrement personnalisables, vous avez la possibilité d'ajuster la moindre de vos actions à votre style de jeu. Compatibilité avec les écrans ultra-larges : Profitez d'un niveau d'immersion inédit. Voyagez à travers les royaumes du nord et leurs paysages époustouflants en vue panoramique. Grâce à une compatibilité avec les écrans ultra-larges en 21:9, God of War offre une expérience de qualité cinématographique qui améliore encore davantage les visuels théâtraux et fluides du jeu.

Vous pouvez retrouver une courte bande-annonce du jeu ci-dessus, ainsi que notre test complet ici : TEST God of War : la bombe de PlayStation enfin sur PC