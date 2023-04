BON PLAN PS5 : 50 € de promotions sur les bundles avec God of War Ragnarök !

L'année dernière, alors que les augmentations de prix touchaient le monde entier et que la crise des microprocesseurs n'était toujours pas réglée, Sony Interactive Entertainment annonçait une augmentation de 50 € du prix de base de la PS5. Le constructeur a enfin réglé ses problèmes de stocks, mais la console est toujours affichée à 449 € ou 549 € lorsqu'elle est vendue seule sans ou avec lecteur de disque.

Il semblerait que les fabrications de consoles et assemblages de packs sont au mieux, car pour la première fois de l'histoire du produit, celui-ci bénéficie d'une baisse de prix temporaire à grande échelle ! Depuis quelques jours et jusqu'à une date indéterminée, il est en effet possible de dégoter le bundle comprenant une PS5 et God of War Ragnarök pour 569,99 € au lieu de 619,99 € en édition standard, et 469,99 € au lieu de 519,99 € pour la Digital.

Ce rabais de 50 € peut être retrouvé chez la plupart des revendeurs en France, qu'il s'agisse d'Amazon, la Fnac, Micromania ou CDiscount. Une manière d'accumuler les ventes avant la commercialisation d'un modèle Slim avec lecteur de disque amovible ou Pro courant 2023 ? Affaire à suivre ! Mais en tout cas, si vous attendiez le bon moment pour craquer pour un bundle, il est peut-être arrivé.

