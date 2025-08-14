Actualité
BON PLAN : LEGO Harry Potter Collection vendu à petit prix sur PS5 et Xbox Series

Pas besoin d'aller braquer Gringotts pour vous offrir cette compilation d'amusants jeux LEGO dans le Monde des sorciers.

De vieilles briques toujours aussi solides

En 2010 et 2011, Warner Bros. Games et Traveller's Tales avaient sorti les deux très bons LEGO Harry Potter : Années 1 à 4 et Années 5 à 7, permettant de revivre les aventures du sorcier en se basant principalement sur les films. Quinze ans plus tard, l'éditeur continue d'exploiter ces productions puisque nous avons eu droit à une compilation dès 2016, baptisée LEGO Harry Potter Collection, qui a été remastérisée l'an dernier par Double Eleven sur PS5, Xbox Series X|S et PC. Elle est donc toujours d'actualité et peut en ce moment être obtenue en boîte à un tarif bien moindre par rapport aux boutiques en ligne sur consoles, de quoi se laisser tenter.

LEGO Harry Potter Collection 14 08 2025

Où se procurer LEGO Harry Potter Collection à pas cher ?

Plusieurs revendeurs affichent donc cette compilation pour moins d'une vingtaine d'euros et dans le pire des cas avec tout de même une économie affichée de 10 € par rapport à son prix initial au lancement.

LEGO Harry Potter Collection

Édition Standard (prix de base : 39,99 €)

