BON PLAN : le RPG dans l'univers de Harry Potter en promo dans sa Deluxe Edition

Hogwarts Legacy : L'Héritage de Poudlard est peut-être sorti il y a plus d'un an, il continue de faire parler de lui. Le jeu de rôle, d'action et d'aventure de Warner Bros. Games et Avalanche Software a eu droit il y a quelques jours à une mise à jour rajoutant du contenu gratuit, dont une quête jusqu'ici exclusive aux PlayStation.

Si vous n'avez pas encore craqué pour ce RPG magique dans l'univers de Harry Potter, Hogwarts Legacy : L'Héritage de Poudlard est disponible à 12,99 € chez Micromania, dans son Édition Deluxe PS4. Les joueurs PS5 peuvent quant à eux retrouver le jeu à 13,99 €, toujours en Deluxe Edition. Le revendeur détaille le contenu de cette édition :

La Deluxe Edition de Hogwarts Legacy : L'Héritage de Poudlard contient : Accès anticipé de 72 heures ;

Pack Magie Noire avec :

Monture de Sombral ;



Arène de combat de Mage noire ;



Ensemble de cosmétiques de Mage noire.

