TEST Hogwarts Legacy : L'Héritage de Poudlard, une aventure complètement magique !

Une question de choix(peau)





Voilà plus de 25 ans que la saga Harry Potter existe, avec d'abord des livres, puis des adaptations au cinéma et même une pièce de théâtre. Mais du côté des jeux vidéo, la franchise n'a jamais eu droit à un traitement à la hauteur de la richesse de son univers. Pourtant, les fans de tous horizons, de touts âges et s'étant réappropriés la saga au fil des années, attendent un jeu depuis longtemps : Hogwarts Legacy : L'Héritage de Poudlard. Jeu de rôle, d'action et d'aventure dans le Monde des Sorciers mais se déroulant 100 ans avant Harry Potter à l'école des sorciers, le titre de Warner Bros. Games et Avalanche Software est enfin disponible. Abracadabra, la magie opère-t-elle ? Réponse dans notre test !

Le scénario principal est ponctué de moments forts et épiques.

Hogwarts Legacy : L'Héritage de Poudlard prend place en 1890, mais avant de partir pour l'école des sorciers anglaise, notre aventure démarre sur le Chemin de Traverse, peu après avoir reçu notre lettre d'admission. Mais le sorcier (ou la sorcière) que nous incarnons ici est un peu spécial, il débarque directement en cinquième année, et le professeur Fig est là pour l'accompagner dans cette nouvelle aventure... rapidement perturbée par une attaque de dragon. Avant même de franchir les portes de Poudlard, le scénario pose ses bases, avec un gobelin dénommé Rannok qui gagne en puissance et vise à déclencher une guerre contre les sorciers et une mystérieuse magie ancienne que seul notre sorcier peut déceler. Bien sûr, il y a un lien, au joueur d'avancer dans l'aventure pour comprendre les enjeux de tout cela.

Et mine de rien, malgré ses bases manichéennes (méchants gobelins contre gentils sorciers), le scénario de Hogwarts Legacy : L'Héritage de Poudlard s'étoffe au fil des heures, proposant une histoire un peu plus nuancée et originale, à l'écriture soignée et aux personnages travaillés, nous ne croisons aucun visage connu vu l'époque, mais des noms sonnent familiers, comme celui du directeur Black, du professeur Weasley ou d'Ollivander. Le scénario principal est ponctué de moments forts et épiques, mais aussi quelques quêtes un peu moins passionnantes, qui cassent un peu le rythme. Ça, c'est seulement si vous vous focalisez sur la quête principale, qui se plie en 25 heures environ, mais le jeu se savoure surtout au travers des quêtes secondaires, directement en lien avec le scénario principal et nous aidant à mieux en comprendre les tenants et les aboutissants. Notre sorcier fait en effet la rencontre de trois élèves qui auront une importance majeure, chacun avec leur histoire et leur passé trouble, il faudra les aider (au départ) pour mieux les connaître, avec même la possibilité d'aller à l'encontre de leurs desseins et ainsi avoir des fins différentes... mais uniquement dans leurs quêtes respectives.

Avouons-le, en terme de jeu de rôle à choix multiples, Hogwarts Legacy : L'Héritage de Poudlard reste très sage. Le jeu nous laisse le choix dans la plupart des dialogues, mais nos réponses n'ont finalement que peu d'impact, si ce n'est avec les trois élèves évoqués plus haut. Le scénario principal a un début et une fin, pas grand chose ne change de ce côté là, mais pour les quêtes annexes, il est possible d'être un ami exemplaire ou un fourbe n'aidant les gens que par appât du gain... mais qui, au final, effectue la quête demandée. Cela laisse quand même une belle rejouabilité pour au moins une partie supplémentaire, d'autant que d'autres choix plus esthétiques et en lien avec le lore sont proposés : le choix de sa maison évidemment (même si le Choixpeau tente de vous orienter après un trop bref questionnaire), le choix de sa baguette avec un cœur différent... et c'est tout. C'est uniquement visuel, mais les dortoirs de chaque maison sont uniques et fidèles à l'esprit des Gryffondor, Serdaigle, Poufsouffle et Serpentard. Et surtout, le joueur peut créer son propre sorcier avec un outil complet, allant de la forme du visage à la couleur des yeux en passant par la coiffure et même quelques marques au visage, même si le final est toujours « beau » et « gentil », difficile de faire un vrai Serpentard moche et méchant par exemple.

Un éditeur de personnage inclusif d'ailleurs, permettant de choisir sa voix indépendamment du genre du sorcier ou de la sorcière. D'ailleurs, pour la voix, les développeurs ont voulu faire les malins en permettant de choisir une voix féminine ou masculine plus ou moins aigue, simplement en modifiant le pitch, c'est... raté, le son devient vite dénaturé en optant pour le ton plus aigu ou le plus grave. Tant que nous y sommes, parlons des doublages de Hogwarts Legacy : L'Héritage de Poudlard, intégralement en français (et sans option simple pour passer le jeu en anglais malheureusement). Les voix sont globalement très réussies, le ton est très souvent juste, les comédiens et comédiennes sont impliqués, il y a même quelques célèbres voix au casting, et la synchronisation labiale est soignée, mais à de rares moments, certains PNJ très secondaires sont à côté de la plaque. Rien de bien gênant, mais lorsque le jeu nous habite à un tel niveau dans les voix, avoir deux ou trois comédiens un peu de deçà, ça se fait tout de suite entendre.

Journée portes ouvertes à Poudlard





Maintenant que notre sorcier a été placé dans sa maison, il est enfin temps d'explorer Poudlard, et là... wow. Il serait un peu trop facile d'utiliser le champs lexical de la magie dans un test d'un jeu dans l'univers de Harry Potter, mais pourtant, il sied parfaitement. N'y allons pas par quatre chemins, et nous allons surtout vous laisser le soin de le découvrir par vous-même manette en main, mais Poudlard est réellement magique, les développeurs se sont donnés corps et âmes (sans doute à grands coups d'heures supplémentaires) pour proposer un château qui risque d'occuper les fans pendant de très longues heures.

C'est immense, voire presque vertigineux.

L'école des sorciers est grande, labyrinthique, bourrée de détails qui attirent l’œil, le joueur déambule dans les couloirs au milieu de bougies volantes, d'armures animées, de tableaux aux portraits qui bougent et même qui vous interpellent, les murs et les tapisseries sont magnifiques, chaque secteur est parfaitement reconnaissable avec ses particularités en terme d'architecture et de décorations, et l'école est vivante, en journée du moins. Les élèves se baladent, discutent, jouent, se disputent dans les couloirs de Poudlard, c'est dans un vrai lieu de vie que nous évoluons ici, donnant souvent l'envie de poser sa manette pour regarder se qui se passe sous nos yeux. Puis vient l'envie de reprendre la manette pour découvrir de nouveaux recoins du château, il n'en manque pas. La direction artistique, fortement basée sur celle des films, est sublime, le joueur s’émerveille à l'entrée de chaque pièce, et le lore... que vous soyez fan inconditionnel du Monde des Sorciers ou un simple curieux des aventures de Harry Potter (comme nous), le château est remplit de clin d'œil plus ou moins évidents, avec une mécanique qui va occuper les amateurs de collectibles : les pages du Guide du Sorcier. Il s'agit de pages informatives à récupérer dans les allées de Poudlard pour en apprendre davantage sur une statue, une personnalité en peinture ou encore un objet, il y en a des tonnes, et elles sont à dévoiler avec de la magie, en l'occurrence le sort Revelio. Ce sort permet de révéler les objets intéressants aux alentours, autant dire que le joueur le lance très, très souvent pour ne rien manquer. Cependant, il faut bien avouer que nous avons un peu pesté avec Alohomora, permettant d'ouvrir des cadenas en réalisant un mini-jeu, demandant d'orienter les joysticks dans le bon sens. Déjà, parce que le tutoriel explique assez mal la marche à suivre, et surtout, parce que c'est toujours la même chose, et il y a un tas de cadenas à ouvrir. Mais Poudlard... ce n'est qu'une partie de la carte.

Parce que oui, Hogwarts Legacy : L'Héritage de Poudlard nous permet d'explorer les alentours château, et là encore, c'est complètement magique. Des boutiques de Pré-au-Lard aussi vivantes que le château à la Forêt interdite, sombre et dangereuse, en passant par des châteaux en ruines, des grottes et même des hameaux avec leurs habitants, c'est immense, voire presque vertigineux. Le joueur peut enfourcher son balai ou un hippogriffe pour voler au-dessus de ces somptueux paysages, apercevoir au loin un élément intriguant et y aller sans aucun temps de chargement. Et des choses intéressantes, il y en a dans Hogwarts Legacy : L'Héritage de Poudlard, compléter le jeu demande des dizaines d'heures, avec des ballons à détruire dans les airs, des tables d'astronomies, des épreuves de Merlin ou encore des camps ennemis à nettoyer. Le titre est ultra généreux, et dévoile des nouveautés tout au long de l'aventure, nous avons ainsi découvert certaines mécaniques après plus de 20h de jeu, et il arrive à nous surprendre et à nous émerveiller à chaque instant. Malheureusement, pas de Quidditch ici, la faute à un accident l'année dernière qui a blessé un élève, obligeant le directeur Black à interdire le sport à Poudlard pendant notre séjour... mais il y a des courses contre-la-montre via des quêtes annexes, c'est mieux que rien. Et si le château vous manque, vous pouvez retrouver la Salle sur Demande, presque entièrement personnalisable avec des tables pour créer ses potions ou cultiver ses plantes, sans oublier sa ménagerie pour y accueillir les animaux fantastiques croisés et capturés (« Pokémon, attrapez-les tous ») dans la nature. Une Salle qui peut rien qu'à elle seule occuper les joueurs aimant la construction et la décoration pendant des heures. D'ailleurs, le joueur peut se téléporter à plusieurs endroits de la carte via la carte du menu et des Flammes de Cheminette, un voyage rapide qui s'inscrit parfaitement dans le lore.

Nous avions évoqués plus haut les quêtes annexes, encore différentes des quêtes secondaires avec les trois élèves de Poudlard. Il s'agit ici de missions très anecdotiques, qui ne font pas avancer le scénario, et qui se résument souvent à croiser un PNJ au château ou dans un hameau, ce dernier nous demandant de nous rendre à un endroit précis pour récupérer un objet ou aider un proche. Des quêtes FedEx qui, il faut l'avouer, font tâches à côté des autres, c'est souvent répétitifs et peu passionnants, mais si cela nous immerge encore davantage dans le Monde des Sorciers du XIXe siècle. Notons quand même quelques cartes au trésor, sans indications, pour varier les plaisirs. Et la mise en scène de les dialogues avec ces PNJ... Si nous avons parfois droit à de jolis plans en mouvement avec les quêtes principales et secondaires, il faut ici se contenter de champs et contres-champs, c'est mou, heureusement, les personnages ne sont pas très causants. Mais cela nous permet de souligner un autre point : la qualité de la modélisation des visage est très inégales. Si les personnages majeurs sont très beaux, avec des expressions soignées et des traits détaillés, ceux des PNJ secondaires sont bien plus plats, parfois presque sans vie. C'est dommage, comme pour les voix mais ces petits écueils sont mineurs et finalement anecdotiques. Pour en revenir aux quêtes, Hogwarts Legacy : L'Héritage de Poudlard n'est pas vraiment comparable à The Legend of Zelda: Breath of the Wild ou plus récemment Elden Ring, car même si la sensation de liberté et le plaisir de la découverte sont présents et jouissifs, le titre s'inspire davantage des jeux en monde ouvert plus classiques comme Assassin's Creed, noyant parfois la carte sous les repères de quêtes. Et, c'est un peu un comble, à part un repère pour rejoindre un lieu en suivant un chemin, il n'est pas possible de placer de marqueurs sur la carte. Un peu frustrant lorsque le joueur explore une nouvelle zone lors d'une quête et qu'il veut y revenir par la suite.

Stupéfix, vite !





Passons désormais à un autre élément central de Hogwarts Legacy : L'Héritage de Poudlard, son gameplay. Équipé de sa baguette magique, notre sorcier peut utiliser de nombreux sorts pour réaliser différentes tâches, dont la résolution d'énigmes, qui sont assez nombreuses et à la complexité... variée.

Les combats sont nerveux et dynamiques, les sorts fusent dans tous les sens.

C'est mine de rien assez classique, mais pouvoir utiliser Wingardium Leviosa (et non Leviosaaa) pour déplacer une caisse et atteindre un rebord trop élevé a quelque chose de jouissif pour tous ceux ayant déjà tenu un morceau de bois en se prenant pour Harry Potter. Idem avec Reparo et surtout avec Lumos, qui illumine le bout de notre baguette et les environs pour se repérer dans le noir (ou éloigner un Filet du Diable). Des sorts sont aussi là pour nous occuper de nos créatures à la ménagerie ou encore pour modifier la Salle sur Demande, mais surtout, la plupart des sortilèges sont pensés pour être utilisés au combat.

Alors, comment faire un système de combat intéressant et novateur dans un jeu du Monde des Sorciers ? Eh bien les développeurs ont réussi le premier point (c'est intéressant) mais n'ont visiblement pas tenter le second (c'est assez classique), et c'est peut-être mieux ainsi. Le joueur, armé de sa baguette, peut esquiver ses coups en roulant sur le côté ou les contrer avec Protego (et même contre-attaquer avec Stupéfix) en appuyant sur la bonne touche au bon moment. Le joueur martèle la touche pour lancer le sortilège de base à l'infini, évite les coups et peut surtout passer à l'attaque avec des sorts offensifs, de ralentissement ou de déplacement, notamment efficaces pour briser le bouclier d'ennemis un peu coriaces. Et force est de constater que, même si c'est du déjà-vu, ça fonctionne très bien, les combats sont nerveux et dynamiques, les sorts fusent dans tous les sens, et il y a évidemment des combos. Certains sont jouissifs, comme Accio pour attirer un ennemi puis Incendio pour les brûler, ou encore Transformation (amélioré) pour changer un opposant en tonneau rouge, Repulso pour le projeter contre un autre ennemi puis Confringo pour le faire exploser. Avouons quand même que lorsque les adversaires sont nombreux, c'est vite le bazar, et le verrouillage de cible n'aide pas, idem pour les affrontements dans certains lieux étriqués où la caméra est un peu capricieuse.

Comme si cela ne suffisait pas, notre sorcier est capable d'utiliser la Magie ancienne, matérialisée par une jauge à remplir pendant l'affrontement et permettant de déchaîner toute notre puissance sur un opposant, pour réaliser de lourds dégâts... et découvrir des animations qui change en fonction de l'ennemi. Malheureusement, le bestiaire de Hogwarts Legacy : L'Héritage de Poudlard est assez limité. Outre les gobelins, sbires de Rannok, nous croisons des mages noirs, des chiens sauvages, quelques trolls (les géants avec leurs massues, pas ceux d'Internet), des Inferius (sortes de zombies), des Fangieux (des gros crapauds), et c'est à peu près tout. Bon, chaque ennemi a ses variations, avec par exemple plusieurs clans de mages noirs, mais il faut admettre que ça tourne vite en rond... Ha non, il y a aussi des araignées. Beaucoup d'araignées. Un peu trop d'ailleurs, si vous êtes arachnophobes, certains passages dans la Forêt interdite se révèlent vite éprouvants, avec des monstres cauchemardesques, et comme le dit si bien notre sorcier : « huit pattes, c'est six de trop » !

Une vrai looterie





Concernant la difficulté, Hogwarts Legacy : L'Héritage de Poudlard propose plusieurs modes allant de la simple balade pour suivre l'histoire au défi relevé, demandant de la concentration et une maîtrise totale des sorts pour vaincre certains ennemis. Et là, il y a plusieurs choses qui peuvent aider notre sorcier pendant ses affrontements ardus, avec d'abord des potions Wiggenweld pour regagner des PV, mais aussi d'autres brevages pour décupler sa puissance ou sa résistance, sans oublier les plantes à lancer au combat pour perturber les ennemis.

Une bande originale magnifique, à la hauteur du jeu qui l'accompagne.

Mais il y a une dernière chose, que notre sorcier n'est pas censé apprendre en cinquième année (ni apprendre tout court d'ailleurs)... Oui, les Sortilèges Impardonnables sont bien présents dans le jeu, mais le joueur est totalement libre de refuser de les apprendre. Un choix qui modifie quelques passages de quêtes, là encore rien de bien méchant, mais en terme de jeu de rôle, eh bien c'est tout de même un choix fort et intéressant. Allez-vous vaincre vos adversaires avec Avada Kedavra ou vous contenterez-vous de sorts plus traditionnels ? C'est au libre arbitre de chacun. Cependant, si vous utilisez ces Sortilèges Impardonnables, eh bien personne ne sera là pour vous le reprocher.

Hogwarts Legacy : L'Héritage de Poudlard a quand même quelques mécaniques un peu plus poussées en terme de RPG, notamment celle de l'équipement. Le joueur choisit au début de l'aventure son visage, sa maison et sa baguette, mais la personnalisation se poursuit tout au long du jeu, avec notamment la possibilité de changer sa coiffure et quelques éléments du visage, ou encore de modifier la poignée de sa baguette ou l’apparence de son balai, c'est purement esthétique. Mais le jeu est aussi très généreux en vêtements et accessoires à récupérer dans les nombreux coffres ou sur les corps des ennemis vaincus. Accessoires de main, de visage, de cou, couvre-chefs, capes/tenues et ensembles, voilà autant d'emplacements pour revêtir son équipement, améliorer ses statistiques défensives ou offensives (avec parfois même des attributs octroyant des bonus spéciaux). Le joueur passe au début de longs moments dans cet inventaire à sélectionner une tenue plus puissante, avec souvent des accessoires inspirés de la franchise, et d'autres qui semblent n'avoir rien à faire entre les mains d'un élève de cinquième année d'une école anglaise, aussi magique soit-elle.

Cerise sur le gâteau, il est même possible de choisir l'apparence de chaque élément, tout en conservant ses statistiques, pour avoir un sorcier unique, mais il faut reselectionner l'apparence souhaitée à chaque changement de pièce d'équipement, ce qui est vite lourd... Le loot tombe à foison au fil de l'aventure, l'inventaire est limité, il faut donc aller vendre les pièces inutiles régulièrement, le joueur pouvant aussi les détruire. Un système de rareté (Standard, Rare, Exceptionnel et Légendaire) avec des couleurs (gris, bleu, mauve et or) est là pour aiguiller plus facilement nos choix, mais c'est un peu l'overdose. Autre mécanique de jeu de rôle, l'arbre de Talents, permettant de dépenser ses points gagnés en montant de niveau dans plusieurs branches pour améliorer ses sorts, l'effet des plantes et potions, sa furtivité (oui, il est possible de s'infiltrer dans des lieux grâce à un sort ou une potion d'invisibilité) et même sa maîtrise de la magie noire. Notons tout de même qu'après avoir terminé le jeu principal, les quêtes secondaires et quelques missions annexes, nous n'avons pas tout débloqué, même en choisissant de ne pas toucher aux Sortilèges Impardonnables et donc à la section dédiée à la magie noire.

Enfin, parlons de la technique. Nous avons testé Hogwarts Legacy : L'Héritage de Poudlard, d'abord avec le mode Performances pour un rendu upscalé mais à 60 fps. C'est déjà très beau, mais après avoir activé le mode Fidélité pour une image de meilleure qualité, impossible de s'en détacher (le jeu se joue très bien en 30 fps). Comme nous l'avons dit, c'est bourré de détails, et le joueur peut explorer toute la carte sans aucun temps de chargement, outre les voyages rapides avec les Flammes de Cheminette. Du moins, en théorie, car en fait, en approchant par exemple d'une porte menant à un autre secteur de Poudlard, le jeu va charger la zone suivante, et il arrive parfois que la porte reste fermée pendant une ou deux secondes, le temps que le chargement se termine. Oui, ça chipote, mais quand tout fonctionne correctement, c'est bluffant. Du côté des animations, c'est fluide et crédible, même si, là encore, quelques PNJ se font remarquer en se déplaçant avec un balai, pas entre leurs cuisses mais non loin... Ha, et notre jeu a quand même planté trois fois pendant notre test, pourtant réalisé après la sortie en accès anticipé, c'est ballot, nous avons aussi noté quelques petits bugs de collisions ou encore des lumières extérieures qui passent dans des grottes normalement closes, mais c'est très rare et plutôt insignifiant. Visuellement, le jeu est donc une vraie claque graphique surtout grâce à ses moulte détails, et les développeurs ont pensé à inclure quelques fonctionnalités avec la manette de la PS5. En lançant Lumos par exemple, la DualSense vibre légèrement. Le retour haptique est présent pour lancer les sorts de combat, et le haut-parleur diffuse même quelques musiques intradiégétiques, c'est bourré de petites idées de ce genre, participant à l'immersion à la magie de ce Hogwarts Legacy : L'Héritage de Poudlard. Et, pour conclure avec les musiques justement, comment ne pas évoquer les compositions d'Alexander Horowitz, qui s'est évidemment inspiré des œuvres de John Williams pour réinterpréter certains thèmes musicaux déjà bien connus des fans tout en créant des musiques inédites et variées, ponctuant chaque moment fort du jeu, que ce soit sur terre ou dans les airs (les premiers vols en balai ou sur un hippogriffe sont sensationnels), dans les moments calmes, les batailles ou les séquences plus émotionnelles. Une bande originale magnifique, à la hauteur du jeu qui l'accompagne.

Les fans l'ont attendu, mais il est enfin là. Hogwarts Legacy : L'Héritage de Poudlard est une ode au Monde des Sorciers, un jeu d'action et d'aventure en monde ouvert développé avec passion, par des fans et pour des fans, mais pas seulement. Difficile de faire la fine bouche avec les quelques petits points négatifs du jeu, comme ses quêtes annexes FedEx ou certains PNJ moins bien réalisés que les autres tant le jeu est généreux, soignée, riche en contenu et en détails. Une aventure magique qui d'adresse aussi aux amateurs d'open worlds avec un tas de quêtes et objectifs à réaliser, même si c'est classique et un peu répétitif. Finalement, le vrai point négatif vient de sa dimension RPG, Hogwarts Legacy : L'Héritage de Poudlard est avare en vrais choix cruciaux, sans impacts sur la quête principale. Mais ici, le héros est bien le joueur ou la joueur, qui peut créer son propre sorcier ou sa propre sorcière, personnaliser son personnage de la tête aux pieds et se lancer dans sa propre aventure en explorant tous les recoins de Poudlard et des alentours et en apprenant et améliorant les sorts qu'il ou elle veut. Une expérience magique attendue, et qui est à la hauteur des espérances.

Vous pouvez acheter Hogwarts Legacy : L'Héritage de Poudlard à la Fnac à 59,99 €.



Les plus La direction artistique sublime

La liberté d'explorer est totale

Certaines séquences vraiment magiques pour les fans

C'est rempli de détails et de références

Les fonctionnalités qui se débloquent au fil du jeu et qui nous émerveillent

Les quêtes principales et secondaires intéressantes

Les combats dynamiques et nerveux

Du contenu à foison, la durée de vie est énorme

Une certaine dose de rejouabilité avec les maisons et quêtes secondaires

La bande originale qui donne des frissons de plaisir Les moins La dimension RPG un peu en retrait

Les missions annexes, façon quêtes FedEx

Certains combats, c'est un peu le bazar

Pas exempts de défauts techniques

Notation Graphisme 18 20 Bande son 18 20 Jouabilité 17 20 Durée de vie 18 20 Scénario 17 20 Verdict 18 20