Hogwarts Legacy : L'Héritage de Poudlard dévoile son gameplay sur Switch 2 avec de belles améliorations

Dans quelques jours sortira la Nintendo Switch 2 et avec elle plusieurs portages de jeux tiers. Warner Bros. Interactive Entertainment et Avalanche Software vont notamment proposer une version améliorée de Hogwarts Legacy : L'Héritage de Poudlard, un jeu qui avait eu droit à une version Switch 1 avec beaucoup de concessions graphiques.

Heureusement, la Switch 2 est plus puissante, elle bénéficiera notamment d'un stockage plus rapide et du DLSS. Nintendo dévoile aujourd'hui une bande-annonce de gameplay de Hogwarts Legacy : L'Héritage de Poudlard sur Switch 2, comparant quelques extraits avec la version Switch 1. C'est vraiment le jour et la nuit, les couleurs sont bien plus crédibles, le jeu est plus fluide, les détails sont plus nombreux, des temps de chargement ont été totalement supprimés et surtout, il y a beaucoup moins d'aliasing. Pour rappel, Hogwarts Legacy : L'Héritage de Poudlard tournera en 1440p en mode TV et en 1080p HDR en mode Portable, grâce au DLSS qui augmentera la résolution de l'image avec l'upscaling.

La date de sortie de Hogwarts Legacy : L'Héritage de Poudlard est fixée au 5 juin 2025 sur Nintendo Switch 2, vous pouvez précommander le jeu à 59,99 € à la Fnac, sous la forme d'une carte clé de jeu.

Lire aussi : Hogwarts Legacy : L'Héritage de Poudlard, une triste nouvelle pour la Definitive Edition et un énorme chiffre dévoilé