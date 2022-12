Hogwarts Legacy : L'Héritage de Poudlard, vol en monde ouvert, magie noire, créatures magiques et Salle sur Demande dans 34 minutes de gameplay

Jeu particulièrement attendu par les fans de la saga Harry Potter, Hogwarts Legacy : L'Héritage de Poudlard est attendu dans seulement deux mois et garde encore bien des secrets entre les murs de son château. Le mois dernier, Avalanche Software avait diffusé une première présentation de gameplay d'une durée de 45 minutes centrée sur la création de l'avatar, les combats et l'exploration du château. Si vous souhaitiez en savoir plus, ça tombe bien, car l'opération va être reconduite cette semaine.

Another journey into the wizarding world awaits. On December 14th, join @AvalancheWB and Community Guest Host @imbensnow for a second #HogwartsLegacy gameplay showcase. pic.twitter.com/WMwCShMXAa — Hogwarts Legacy (@HogwartsLegacy) December 12, 2022

Un deuxième gameplay showcase va donc être diffusé ce mercredi 14 décembre à 19h00 en présence du directeur du jeu Alan Tew, de la Systems Designer Mekenzy Toner, du Community Manager Chandler Wood et du Community Host Ben Snow, et nous montrera cette fois du vol sur balais (il n'y aura pour rappel pas de Quidditch), différentes options pour traverser l'environnement, un aperçu plus poussé des combats et une introduction de la Salle sur Demande. Vous pourrez suivre le tout via le flux vidéo ci-dessous avant que nous proposions un récapitulatif écrit des éléments qui auront été évoqués.

Mise à jour : la présentation du jour, longue de 34 minutes, débute donc à l'extérieur de Poudlard, pour du vol en balais à travers le monde ouvert. Une jauge se videra et se remplira selon que nous nous envolions ou redescendions, l'excuse étant que la technologie des balais de l'époque n'était pas la même, alors encore en développement. À Pré-au-Lard, un magasin vendra différents balais purement cosmétiques, mais en aidant le marchand, nous obtiendrons aussi des améliorations pour voler plus haut. Sans ça, nous nous déplacerons assez près du sol, favorisant l'exploration. En plus du village iconique de la licence, quelques hameaux des Highlands d'Écosse seront aussi habités par des sorciers, une liberté créative permettant de proposer diverses opportunités de gameplay dont des quêtes, défis et puzzles, avec des récompenses utiles en les complétant.

En plus du balai, nous pourrons également chevaucher une monture telle que l'hippogriffe d'onyx, capable de voler et de se déplacer au sol. Le monde ouvert promet d'être vaste et varié, un marécage étant aperçu, et s'ouvrira à nous assez tôt dans l'aventure, mais certaines zones seront plus difficiles que d'autres. Le passage des saisons servira de marqueur narratif au fil de l'histoire, comme dans les livres et films, avec de la neige recouvrant la végétation dans l'exemple montré, et cela se ressentira jusqu'à Poudlard. En plus de ça, un cycle jour-nuit impactera la présence des PNJ et objets à récupérer dans l'environnement.

La deuxième partie de la vidéo est elle centrée sur les affrontements. C'est dans la Forêt interdite que l'arène de combat de magie noire incluse dans l'édition Deluxe a été montrée (oui, cela fait vraiment contenu retiré du jeu de base pour le vendre à part...), ainsi qu'un Sombral. Deux arènes de combat sont tout de même présentes pour tous les joueurs, chacune avec son lot de défis à surmonter afin de remporter du contenu cosmétique. Tous les Sortilèges Impardonnables (Avada Kedavra, Endoloris et Impero pour leurs incantations) seront accessibles peu importe notre version, justement utilisables au sein de cette arène en guise de preview. Évidemment, puisqu'il tue en un coup, le premier de la liste met du temps à se recharger.

La touche R1 (ou équivalent) sera utilisée pour lancer un sort de magie ancienne attirant un objet à nous pour ensuite le lancer sur un ennemi, tandis que L1 + R1 le blessera en fonction de sa nature, avec une jauge liée avec des combos, celle en bleue en bas de l'écran. En plus de ça, des outils pourront être apportés, avec d'un côté des potions (peau rocailleuse pour la défense, Wiggenweld, concentration pour accélérer la récupération des sorts...) et de l'autre des plantes (Tentacula vénéneuse en guise de tourelle, mandragore pour étourdir...). Maudire plusieurs personnages sera aussi possible, qui partageront alors le même sort, en tuer un les anéantissant tous.

Enfin, le troisième segment a été consacré à la Salle sur Demande hautement personnalisable, à commencer par son architecture avec plusieurs thèmes disponibles. Nous pourrons y invoquer des objets (tables, tapis, statues et autres décorations), ainsi que changer la couleur et la taille du mobilier, et le placer librement. L'équipement disposera d'un système de rareté par couleur comme dans bien des jeux désormais (Superbe, Extraordinaire, Légendaire), avec des attributs à ajouter par l'intermédiaire d'un métier à tisser pour les personnaliser, l'apparence et les propriétés étant ainsi séparées. Il faudra toutefois des ressources pour certains, issues de créatures magiques.

Et justement, un grand espace « extérieur » est intégré à la salle, dédié à celles que nous aurons recueillies (Grapcorne, Veaudelune, Niffleur, Fléreur...), car des braconniers les chassent. Diverses interactions seront possibles avec, dont faire apparaître des jouets pour qu'elles s'amusent, et nous pourrons les nommer. Et là encore, des décorations transformeront les lieux à notre image, avec des arbres notamment. Tous ces systèmes ne sont pas là pour juste proposer toujours plus de fonctionnalités, tout étant interconnecté avec des idées narratives derrière. Enfin, un teaser a été diffusé, montrant notre personnage se faire aspirer dans un livre...

Pour rappel, Hogwarts Legacy : L'Héritage de Poudlard est attendu le 10 février 2023 sur PS5, Xbox Series X|S et PC. Plusieurs éditions sont proposées à la vente, notamment à la Fnac à partir de 69,99 €. Sur PS4 et Xbox, il faudra patienter jusqu'au 4 avril, tandis que les joueurs Switch seront servis en dernier le 25 juillet, comme nous l'avons appris ce mardi après-midi.