Hogwarts Legacy : L'Héritage de Poudlard, la version Switch 2 dévoile ses améliorations et spécificités techniques

Au début du mois prochain sortira la Switch 2, Nintendo lancera en même temps Mario Kart World, mais les studios tiers publieront des portages dès l'arrivée de cette nouvelle console sur le marché. C'est notamment le cas de Warner Bros. Interactive Entertainment qui sortira une version Switch 2 de Hogwarts Legacy : L'Héritage de Poudlard, un jeu de rôle dans l'univers de Harry Potter et lancé à l'origine en 2023.

Comme le rapporte 4gamer, SEGA (qui distribuera le jeu au Japon) a lancé les précommandes de Hogwarts Legacy : L'Héritage de Poudlard, permettant de découvrir quelques détails sur ce portage. Le jeu prendra en charge le DLSS et proposera des éclairages et ombres améliorés, ainsi qu'un anticrénelage plus poussé, des temps de chargement réduits (voire aucun temps de chargement pendant l'exploration) et un framerate plus élevé. Hogwarts Legacy : L'Héritage de Poudlard affichera une image en 1440p en mode TV et en 1080p HDR en mode Portable, des chiffres sans doute atteints grâce au DLSS. Petit détail sympathique, le titre prendra en charge les fonctionnalités de la souris des nouveaux Joy-Con 2.

La date de sortie de Hogwarts Legacy : L'Héritage de Poudlard est fixée au 5 juin sur Switch 2, la version physique prendra la forme d'une carte clé de jeu, comme quasiment tous les autres jeux d'éditeurs japonais. Vous pouvez précommander la Switch 2 en bundle avec Mario Kart World contre 499,99 € sur Amazon, Cdiscount et Fnac.

Lire aussi : TEST Hogwarts Legacy : L'Héritage de Poudlard, une aventure complètement magique !