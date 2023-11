Hogwarts Legacy : L'Héritage de Poudlard, la version Switch analysée et comparée, c'est chaud...

Hogwarts Legacy : L'Héritage de Poudlard est sorti en début d'année sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S, puis peu après sur PlayStation 4 et Xbox One, non sans quelques concessions sur la qualité des graphismes. Mais voilà que Warner Bros. Games et Avalanche Software portent leur jeu d'action et d'aventure dans l'univers de Harry Potter sur Nintendo Switch, c'est de la sorcellerie.

Bien évidemment, Digital Foundry s'est penché sur ce portage, comme il l'avait fait avec les versions PS4 et Xbox One, le résultat est pour le moins celui attendu. Hogwarts Legacy : L'Héritage de Poudlard sur Nintendo Switch est ici essentiellement comparé à la version Xbox One S, il est clair que les développeurs ont dû user d'astuces pour faire tourner le jeu sur la console de salon portable japonaise. Les textures sont brouillonnes, de nombreux effets de lumière ont disparu, des espaces ouverts ont été fermés par des murs en pierre pour limiter les éléments à afficher, beaucoup de compromis ont été faits pour réaliser ce portage. Par ailleurs, il faut aussi compter sur de très nombreux de chargements, quasiment absents sur les autres consoles, mais qui peuvent monter jusqu'à 42 secondes sur Nintendo Switch pour charger une nouvelle zone !

Concernant la résolution, Hogwarts Legacy : L'Héritage de Poudlard affiche du 720p la plupart du temps sur Switch, mais descend quand même en 540p par moments... Sans anti-aliasing contrairement aux autres plateforme, c'est très moche, surtout sur une grande télévision avec le dock, mais en mode Portable, ça passe. Du côté du framerate, le jeu vise les 30 fps et y arrive... mais pas tout le temps, il faut compter sur des chutes de framerate très régulièrement.

Hogwarts Legacy : L'Héritage de Poudlard sur Switch, c'est donc plutôt moche, avec un énorme downgrade par rapport aux autres consoles qui casse l'immersion, mais au moins, le titre est disponible pour ceux qui n'ont que la console de Nintendo sous la main. Vous pouvez retrouver le jeu à 49,99 € sur Amazon, Cdiscount ou la Fnac.