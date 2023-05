Hogwarts Legacy : L'Héritage de Poudlard, les versions PS4, PS4 Pro, Xbox One, One S et One X comparées en vidéo

En début d'année sortait Hogwarts Legacy : L'Héritage de Poudlard, un jeu d'action et d'aventure développé par Avalanche Software et Warner Bros. Games qui n'était alors disponible que sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S. Après quelques mois d'attente supplémentaires, le titre est enfin arrivé sur PS4 et Xbox One.

Sur les plateformes récentes, Hogwarts Legacy : L'Héritage de Poudlard brillait par son sens du détail, le monde des sorciers semblait réellement vivant et le château des jeunes sorciers était un régal à explorer. Et sur PS4 et Xbox One ? Eh bien, Digital Foundry a analysé ces versions old gen, que ce soit sur PS4, PS4 Pro, Xbox One, Xbox One S et Xbox One X, et mine rien... ça fonctionne plutôt pas mal. Le titre tourne à 30 fps et les développeurs ont dû faire des concessions sur les textures et l'éclairage, tout est un peu moins beau, les temps de chargements sont plus longs et certaines surfaces mettent du temps à s'afficher correctement, mais dans l'ensemble, c'est une sacrée prouesse compte tenu de l'âge des machines. Avalanche Software a usé d'un tas d'astuces pour porter Hogwarts Legacy : L'Héritage de Poudlard sur les anciennes consoles, avec notamment les ponts entre les ailes du château qui sont ici entourés de vitraux pour ne pas afficher le décor extérieur, donnant un sacré cachet visuel à ces lieux.

Si vous n'avez pas de PS5 ou de Xbox Series X|S, Hogwarts Legacy : L'Héritage de Poudlard semble donc être une bonne pioche sur PS4 et Xbox One, les joueurs se sont déjà rués dessus à son lancement. Il ne reste maintenant plus qu'à attendre la version Switch en fin d'année pour voir si la magie fonctionne toujours.

