Hogwarts Legacy : L'Héritage de Poudlard, les versions PS4 et Xbox One encore repoussées !

Les attentes autour de Hogwarts Legacy : L'Héritage de Poudlard étaient énormes et il y a répondu. Le titre paru le mois dernier sur PC, PS5 et Xbox Series X|S a ravi la presse et déjà plus de 12 millions de joueurs, qui ont tous ou presque apprécié ce voyage inédit dans Poudlard et ses environs.

Mais tous les intéressés n'ont pas encore franchi le pas, pour certains parce qu'ils n'ont pas de console adéquate. Ceux-ci attendaient donc impatiemment de mettre la main sur les versions PS4 et Xbox One, prévues pour le 10 avril, ou la version Switch, planifiée pour le 25 juillet, avec tout de même la crainte que ces éditions ne soient techniquement pas à la hauteur. Nous ne pouvons pas encore le vérifier, mais une chose est sûre : les versions PS4 et Xbox One seront encore plus en retard (elles qui devaient de base arriver en même temps que les éditions next-gen), car Avalanche Studios aura besoin de plus de temps pour les développer.

Nous sommes extrêmement reconnaissants de l'accueil que les fans ont réservé à Hogwarts Legacy : L'Héritage de Poudlard. L'équipe travaille sans relâche pour vous offrir la meilleure expérience possible sur toutes les plateformes et cela nécessite plus de temps pour y parvenir.

Il va falloir patienter un mois de plus : Hogwarts Legacy : L'Héritage de Poudlard arrivera sur PlayStation 4 et Xbox One le 5 mai 2023. Vous pouvez toujours précommander votre exemplaire à partir de 64,99 € sur Amazon.fr.

