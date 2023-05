Hogwarts Legacy : L'Héritage de Poudlard pousse la chansonnette pour sa sortie sur PS4 et Xbox One

Disponible depuis le mois de février sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S, Hogwarts Legacy : L'Héritage de Poudlard a déjà séduit de nombreux joueurs, mais pas mal d'entre eux attendaient son arrivée sur les consoles de salon de précédente génération. C'est désormais fait, et Warner Bros. Games partage une petite vidéo pour fêter ça :

L'éditeur ne publie pas une énième bande-annonce, nous avions déjà eu droit à une vidéo pour le lancement en début d'année, Warner Bros. Games dévoile le clip de Will I Fly, une chanson axée sur le personnage d'Isidora Morganach, qui occupe une place centrale dans Hogwarts Legacy : L’Héritage de Poudlard. C'est la chanteuse Dune Moss, déjà présente sur le titre Overture to the Unwritten dans la bande originale du jeu, qui fait entendre sa voix pour un court moment calme et magique.

Hogwarts Legacy : L'Héritage de Poudlard est désormais disponible sur PlayStation 4 et Xbox One, vous pouvez l'acheter contre 55,99 € sur Amazon. Pour rappel, une version Nintendo Switch arrivera le 25 juillet prochain.

