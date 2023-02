Hogwarts Legacy : L'Héritage de Poudlard, de premiers chiffres de ventes renversants confirment le succès !

Tout le monde savait que Hogwarts Legacy : L'Héritage de Poudlard allait attirer les curieux, mais nous ignorions encore à quel point. Les premiers chiffres des spectateurs sur Twitch et les notes de la presse ont témoigné d'un intérêt partagé pour l'expérience, mais Warner Bros. Games n'avait pas encore communiqué de chiffres de ventes, jusqu'à aujourd'hui.

Accrochez-vous : lancé officiellement le 10 février après 3 jours d'accès anticipé, le titre d'Avalanche Studios s'est écoulé à 12 millions d'exemplaires sur ses deux premières semaines d'exploitation, lui permettant d'engranger plus de 850 millions de dollars ! C'est un tout petit plus rapide qu'Elden Ring, le gros succès de l'année dernière, et surtout bien plus que n'importe quelle autre production de Warner Bros. Games, qui réalise ici son record. Et tout cela sans compter les futures ventes des versions PS4 et Xbox One, de sortie le 4 avril, et la version Switch, disponible le 25 juillet.

Si vous voulez d'autres chiffres, il y a eu à cette heure plus de 280 millions d'heures jouées (ce qui fait une belle moyenne par acheteur), et au 16 février, selon ce que le président de WBG David Haddad a confié à Variety, il y avait eu 173 millions de plantes magiques plantées, 115 millions de potions fabriquées et seulement 556 mages noirs déchus. Cela fait beaucoup d'engouement pour un seul jeu qui, s'il n'a bien jamais droit à un DLC, aura du mal à se priver d'une suite.

