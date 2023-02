Hogwarts Legacy : L'Héritage de Poudlard aura-t-il droit à des DLC ? Le directeur Alan Tew donne une réponse surprenante

À l'heure des innombrables DLC, Season Pass et extensions, rares sont les titres à ne pas avoir droit à une seconde vie après leur lancement. Pourtant, Avalanche Studios et Warner Bros. Games n'ont toujours pas annoncé de contenu supplémentaire pour Hogwarts Legacy : L'Héritage de Poudlard, qui doit encore paraître sur PS4 et Xbox One le 4 avril, et seulement le 25 juillet sur Switch.

Interrogé au sujet de l'avenir du projet chez IGN à l'occasion de son Fan Fest 2023, le game director Alan Tew a ainsi donné une réponse étonnante : aucun DLC n'est actuellement prévu, gratuit ou payant.

Nous avons vraiment été occupés à donner vie à [Hogwarts Legacy]. Donc pour le moment, il n’y a pas de plans actuels pour des DLC.

Alors que le titre s'est attiré les louanges de la presse, a réuni des millions de spectateurs sur Twitch et s'est à priori vendu par millions en ce début d'année, Avalanche Studios va-t-il se contenter de finaliser les portages et mettre le projet au placard ? Ou nous cache-t-il quelque chose ? Toujours est-il que le studio ne dit pas encore qu'il ne finira pas par lancer le développement de contenu pour des extensions ou mises à jour gratuites, alors nous pouvons garder espoir, même si rien n'est gagné...

Hogwarts Legacy : L'Héritage de Poudlard est disponible à partir de 59,99 € sur Amazon.fr.

Lire aussi : TEST Hogwarts Legacy : L'Héritage de Poudlard, une aventure complètement magique !