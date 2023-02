Hogwarts Legacy : L'Héritage de Poudlard, avant même sa sortie officielle, il bat déjà un record sur Twitch

Si Hogwarts Legacy : L'Héritage de Poudlard sera officiellement disponible le 10 février sur PS5, Xbox Series X|S et PC (et le 4 avril sur PS4 et Xbox One, puis le 25 juillet sur Switch), il est déjà jouable en Accès Anticipé pour ceux qui le désirent. L'édition Deluxe numérique donne en effet droit à 3 jours d'Early Access, il est donc techniquement possible d'y jouer depuis ce mardi 7 février.

Et cela s'est remarqué sur Twitch, où Hogwarts Legacy : L'Héritage de Poudlard a tout simplement battu un record : celui du nombre de spectateurs en simultané pour un jeu solo. Si League of Legends, Fortnite et consorts ont déjà fait mieux, le jeu d'Avalanche Software a regroupé 1,3 million de viewers en simultané, dépassant les 1,14 million de Cyberpunk 2077 à son lancement en 2020.



Bien que sûrement aidé par les opérations promotionnelles payées par Warner Bros. Games, ce succès témoigne de l'intérêt des joueurs pour ce qui devrait être l'un des titres les plus marquants de l'année, surtout au vu de l'accueil que lui a réservé la presse et de la popularité de la licence. Ce lancement se fait néanmoins dans un climat de tension sur les réseaux sociaux, alors que les fans de la licence désireux de jouer s'écharpent avec les détracteurs de J. K. Rowling, créatrice de la franchise accusée de transphobie, qui boycottent toute exposition du projet.

