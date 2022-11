Twitch : le record de spectateurs déjà battu grâce à Amine et au match de foot France vs Espagne

Aujourd'hui sera lancée la Coupe du Monde de Football 2022 au Qatar, mais hier soir, tous les yeux étaient rivés vers le stade Jean-Bouin et la chaîne Twitch d'Amine (AmineMaTue). Un visage plutôt jeune sur la plateforme, il a débuté les streams en 2020 seulement, mais il vient de battre le record de viewers établi par Squeezie il y a quelques semaines lors du GP Explorer.

Il faut dire qu'Amine a organisé un sacré évènement : un match de football opposant des créateurs de contenu français et espagnols. La rivalité entre la France et l'Espagne n'est pas nouvelle sur Internet, elle a débuté lors de compétitions e-sport avant de prendre une autre tournure lors de la Pixel War sur Reddit en avril dernier. À cette époque, Kameto (Karmine Corp) et Ibai (KOI) avaient rassemblé leurs communautés pour poser des pixels sur une toile virtuelle, mais cette fois, Kamel et Ibai étaient coachs d'équipes de football, menées par les capitaines Amine et DjMaRiiO. Du côté de l'équipe de France, nous avions du beau monde avec Michou, InoxTag, Billy, Amine, Domingo, Djilsi, Pfut, Carlito, Tonton, Alonz, Boumé, Bruce Grannec, LeBouseuh (repéré par le Stade Rennais), Brawks, Yannou, Bibi, Yass, Sacha Borg, Rivenzi, Arsene et Zack Nani, avec un nombre de changements illimités pendant la rencontre.

Amine avait fait les choses en grand, avec un stade Jean-Bouin (16e arrondissement de Paris) rempli par 20 000 spectateurs sur place, qui ont pu assister à un concert d'avant-match avec Niska, Koba LaD, SDM et Gazo. À 21h00, le coup d'envoi a été sifflé et les deux équipes se sont affrontées de manière plutôt musclée sur le terrain, avec des actions dignes des professionnels. Mais l'équipe de France a clairement dominé l'Espagne sur la pelouse et le match s'est terminé par un 2-0 mérité pour les tricolores, deux buts marqués par Sacha Borg (26') et Bruce Grannec (76'), et l'espagnol Telmo a même été exclu à la 86' avec un carton rouge. L'occasion de retrouver d'ailleurs au micro Laurent Paganelli (Canal+) et Alexandre Ruiz (ex-BeIN Sports) qui ont mis l'ambiance pour le public sur place, mais aussi pour les 1 155 060 viewers sur Twitch. Eh oui, Amine bat déjà le record de Squeezie avec cet évènement Eleven All Stars, mais cette fois, la barre du million de spectateurs en simultané était franchie pendant la totalité des 90 minutes du match. Sur les réseaux sociaux aussi, les internautes étaient au rendez-vous, avec évidemment toujours autant de bienveillance...

Les Espagnols n'ont pas manqué de pointer le fait que l'arbitre était française (et la VAR basque), que certains joueurs français avaient une carrière professionnelle de football et qu'ils jouaient à l'extérieur, mais un match retour a déjà été annoncé de l'autre côté des Pyrénées, DjMaRiiO a donc encore une chance de renverser la vapeur