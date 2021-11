Z Event 2021 : 10 millions d'euros récoltés pour Action Contre la Faim et un record de spectateurs sur Twitch

Ce week-end avait lieu le Z Event 2021, nouvel évènement caritatif sur Twitch organisé par Adrien « ZeratoR » Nougaret et Alexandre « Dach » Dachary visant à récolter des dons pour une association. Cette année, c'est Action Contre la Faim qui a été choisie et tous les regards étaient tournés vers la cagnotte globale, qui avait atteint l'année dernière 5,7 millions d'euros, un record mondial.

Eh bien, les 51 streameurs et streameuses réunis cette année ont encore tout explosé, récoltant plus de 10 millions d'euros en trois jours ! À la fin de l'évènement ce lundi matin, 1h00, la cagnotte affichait en effet 10 064 480 € après un « rush final » qui a permis d'atteindre ce palier hautement symbolique, combinant les dons sur les chaînes de tous les participants et la vente des tee-shirts officiels. L'évènement avait pour rappel cette année débuté un peu en avance la veille par un concert avec sur scène PV Nova et LittleBigWhale, LEJ, Kikesa et Fianso, le clou du spectacle.

Comme à chaque fois, les streameurs et streameuses avaient préparé leurs donation goals, des paliers avec un petit défi à réaliser s'il est atteint. S'ils tiennent parole, nous devrions avoir un Mario Kart réel avec Amine, DamDam va avoir plein de nouveaux partenaires commerciaux amis, Domingo va gravir le mont Ventoux en tandem avec Ponce, Antoine Daniel va partir quelques jours en Australie après être tombé sur ce pays sur GeoGuessr (« c'est le jeu ma pauvre Lucette », littéralement), Étoiles va courir un semi-marathon (alors qu'il a repris le diabète), Gotaga a déjà relancé H1Z1 avec les copains, JLTomy va devoir monter sur scène avec DTF et PNL, RebeuDeter a vendu des objets uniques aux enchères pour des dons (et va devoir relier Paris à Marseille à pied avec Amine, bon courage), TPK s'est déguisé en Samus Aran, Trinity va participer à un stage de survie de 24 heures, Ultia va réaliser le clip de Dona Dona Tourne Toi (tube de GTA RP), Bob Lennon nous a gratifiés d'une discussion Skype avec son ancien compère Fanta, AngleDroit a enfin enterré la hache de guerre avec Frédéric Molas (Joueur du Grenier), Djeuna s'est déguisée en Annabelle pour Halloween, LittleBigWhale va devoir sortir son premier EP et ZeratoR n'était pas loin de devenir YouTubeur Fitness, dommage !

ZeratoR a d'ailleurs explosé le record de spectateurs sur une seule chaîne Twitch française, avec un pic à 707 071 viewers lors du passage des 10 millions d'euros dimanche soir, dépassant donc celui de Squeezie et ses 390 000 spectateurs en janvier 2019 et même celui d'Inoxtag, atteint ce même dimanche-ci dans l'après-midi avec 450 000 viewers sur sa chaîne. Le jeune Inoxtag aura marqué ce Z Event 2021 par son énergie débordante et ce chiffre impressionnant, lui qui est surtout connu sur YouTube (sa chaîne Twitch n'est même pas encore certifiée), mais aussi par son contenu qui lui a permis d'atteindre ce record temporaire, invitant une amie pour se moquer gentiment, mais maladroitement d'elle, déclenchant un taulé vite désamorcé dans la salle et en live avec Ultia, mais qui s'est longuement poursuivi sur les réseaux sociaux... Et de manière générale, quelques contenus en live n'étaient pas vraiment dans l'esprit joyeux, inclusif et communautaire de cet évènement caritatif, croisons les doigts pour que la barre soit redressée l'année prochaine, mais dans l'ensemble, ce Z Event 2021 aura été un régal pour les participants et les spectateurs, notamment grâce à de nombreuses activités (quiz, LAN, karaoké et autres activités entre amis, sauf sur les jeux Nintendo).

Le président de la République française Emmanuel Macron, a encore une fois partagé quelques mots pour féliciter les organisateurs de l'évènement, et désormais, tous les regards sont tournés vers le Z Event 2022, teasé par ZeratoR et Dach, mais nous devrons encore attendre avant de connaître les dates officielles de cette future édition !