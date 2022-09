Z Event 2022 : 10,1 millions d'euros récoltés pour l'écologie, encore un record battu

Ce week-end se tenait le Z Event 2022 (ainsi que les finales du Summer Showdown Tournament de l'Overwatch League, l'Ubisoft Forward, la D23 Expo ou encore le GP de F1 à Monza, mais ce n'est pas le sujet). Plus de 50 streameurs et streameuses étaient réunis pour récolter un maximum d'argent au profit de cinq associations luttant pour l'écologie.

Voici le montant officielle de la cagnotte #ZEVENT22 :



10182126€



récolté au profit de 5 bénéficiaires !



Encore bravo à vous et merci pour tout ! pic.twitter.com/FCOTTrDWg4 — Z Event (@ZEventfr) September 12, 2022

Avec un roster tronqué de quelques stars présentes l'année dernière, Twitter s'était enflammé et annonçait déjà un « flop ». Mais bien évidemment, le microcosme bruyant des réseaux sociaux n'est rien face à la mobilisation des créateurs de contenus impliqués dans l'évènement caritatif et à celle des spectateurs. Vous l'avez lu dans le titre, le Z Event 2022 a battu son précédent record et a récolté 10 182 126 € au profit de Sea Shepherd, la Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO), la WWF, The Sea Cleaners et Time for The Planet.

Il faut dire que ZeratoR, Dach et tout le « Twitch game » se sont donnés à fond pendant plus de 50 heures de live, avec d'abord un concert au Zénith de Montpellier, un Zevent Place à recouvrir de pixels, le Z Event 2022 Plays Pokémon (où tous les badges ont été remportés), une émission Questions pour un Streamer: Burger Édition animée par Etoiles et Alain Chabat en personne, un improbable match de catch avec Ponce et Rivenzi, un Mot de Passe All-Stars déjà culte, un tournoi de Spike-Ball, le fameux karaoké du samedi soir, la présence de Jean-Marie Bigard (ou était-ce Mister MV avec un filtre ?), un Maitre des Fleurs Spécial Z Event encore remporté par TPK, une séance d'hypnose organisée par Domingo qui a pas mal chamboulé Ava Mind et Baghera Jones, des anecdotes folles lâchées par Bigflo et Oli, l'anniversaire d'Ultia fêté en live, l'apparition éclair de Frédéric Molas (Joueur du Grenier) à distance entre deux changements de couche ou encore un DJ set légendaire de Nicotine et Insuline (Antoine Daniel et DJ Payou/Etoiles) qui aura porté les spectateurs jusqu'au bout de la nuit... avant un réveil à 300 BPM par DamDam dans la foulée.

Record de dons battu donc pour ce Z Event 2022, les streameurs et streameuses ont maintenant plusieurs donation goals à accomplir dans les prochains mois. Et comme chaque année, le président de la République Emmanuel Macron s'est fendu d'un petit tweet (en vidéo) pour féliciter les organisateurs et participants, une récupération politique qui a eu du mal à passer cette fois encore.

Et maintenant ? Eh bien, ZeratoR avait déjà annoncé que ce Z Event 2022 serait le dernier évènement caritatif sous cette forme, et il n'a évidemment pas encore abordé le sujet de l'avenir. Mais un petit tweet, « ZEVENT2023 », fait déjà monter la hype, alors rendez-vous sans doute l'année prochaine.