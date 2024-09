Z Event 2024 : encore 10 millions d'euros récoltés au terme d'un week-end intense

Pas de nouveau record pour le Z Event cette année, mais les organisateurs et les associations peuvent avoir le sourire. Après un week-end marathon pour les 36 streamers en présentiel et les 100 autres vidéastes chez eux, le Z Event 2024 a récolté 10 145 881 € au profit du Secours Populaire Français, de Cop1 - Solidarités Étudiantes, de Chapitre 2, des Bureaux du Cœur et de Solidarité Paysans.

Le montant de la cagnotte à la fin de ce #ZEVENT2024 s'élève donc à 10145881€ !



Un grand bravo et un grand merci à tous ceux qui nous ont aidé à lutter contre la précarité en France.

C'est environ 40 000 euros de moins qu'il y a deux ans, même si Zerator a retardé le clap de fin jusqu'à 1h15 du matin. Qu'importe, la barre symbolique des 10 millions d'euros a été dépassée, le chiffre est toujours aussi vertigineux et les streamers et streameuses se sont donnés à fond pendant ce week-end, au travers de donations goals notamment. Ken Bogard a gravi trois fois le Mont Ventoux à vélo dans la même journée, Samuel Etienne nous a dévoilé ses tatouages (avec des cheveux verts le transformant immédiatement en Zoro), Domingo a invité du beau monde et démarché tout son répertoire téléphonique pour lever plus d'un million d'euros dans sa cagnotte personnelle, Insuline & Nicotine ont fait leur grand retour sur scène, Avamind a réalisé un DJ set en compagnie de Vladimir Cauchemar, ASDEK et Hugo Délire, les spectateurs ont évidemment eu droit au Quiz Hardcore du Grenier Deluxe et à Questions pour un Streamers, Baghera Jones et d'autres vidéastes nous ont gratifiés d'un entraînement pour Danse avec les Streamers, DamDam nous a encore réveillé en musique, le karaoké du samedi soir n'a pas été oublié, la toile du Z/Place arbore de magnifiques créations et tous les t-shirts ont été vendus avant même la fin de l'évènement.

Maintenant, tous les vidéastes vont pouvoir se reposer, mais Zerator tease déjà la prochaine édition avec le hashtag #ZEVENT2025, qui reprendra sans doute ce format, avec des streamers sur place et d'autres à distance. Pour connaître les dates précises, il faudra évidemment patienter encore quelques mois.